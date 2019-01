Áttörést hozhat a blockchain

A technológiában rejlő potenciál megítélése túlzottan optimista egy felmérés szerint

Sokat várnak a blockchain elterjedésétől a nagyvállalatok vezetői világszerte, azonban jó részük még úgy gondolja: a technológia által kínált lehetőségek túlértékeltek. Viszonylag kevesen tervezik azt is, hogy a meglévő rendszerüket helyettesítsék az új technológián alapuló újításokkal.

A blockchain globális elterjedésének ütemét számos tényező befolyásolja: a kriptovaluták rossz hírneve nem kedvez a befektetési döntéseknek, a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges szabályozási keret, törvénykezés és iparági standardok kialakítása lassú, a blockchainben jártas szakértők száma egyelőre alacsony és a konzorciumok irányításával kapcsolatban problémák merülnek fel. Mindezek ellenére a vállalatvezetők többsége szerint a blockchain-technológia üzleti felhasználása versenyelőnyt jelent, és sokan várják a széles körben való elterjedését is – derül ki a ­Deloitte tanácsadó cég felméréséből, amelynek keretében globális nagyvállalatok vezetőit kérdezték a technológia üzleti felhasználásának lehetőségeiről.

Globális szinten a válaszadók ugyan érdeklődnek a blockchain iránt, azonban 39 százalékuk szerint a technológiában rejlő potenciál megítélése túlzottan optimista – derül ki a Deloitte felméréséből. Az Egyesült Államokban ez a szám magasabb: a válaszadók 44 százaléka látja túlértékeltnek a blockchaint. A kelet-közép-európai régióban a válaszadók több mint fele véli úgy, hogy a technológia kínálta lehetőségeket túlértékelik, de 45 százalékuk egyben azt is gondolja, hogy ez a megoldás áttörést hoz az iparágban, és cégük komoly versenypiaci hátrányba kerülhet, ha nem alkalmazza.

Az energia-, technológiai, média- és telekommunikációs iparágak képviselői szerint hátrányos lehet számukra, ha figyelmen kívül hagyják a blockchaint. A pénzügyi szektor képviselői­nek közel fele szintén fontosnak tartja, hogy vállalatuk foglalkozzon a megoldással, de ennek ellenére többségük szerint a technológia nem forgatja fel a pénzügyi szolgáltatási piacot.

A blockchain alkalmazása Kelet-Közép-Európában is kezdeti szakaszban jár, a megkérdezettek többsége még nem fektetett be a technológiába. A felmérés alapján a régióban a blockchain nem tartozik a prioritások közé. A bevezetés lépéseit a szakképzett munkaerő hiánya és szabályozói kérdések is nehezítik, és a válaszadóknak csak 1 százaléka gondolja úgy, hogy a technológiába való befektetésnek nincsen akadálya.

Ennek ellenére a válaszadók sokat várnak a technológiától az üzleti működés átalakítása terén, de csak 42 százalékuk véli úgy, hogy cégvezetőik alapos ismeretekkel rendelkeznek a blockchain-technológiát illetően. A megkérdezettek kétharmada szerint a blockchain széles körben elterjed majd, és sokkal több mint egy új fizetési technológia, így sok iparágra lesz hatással a pénzügyi szektoron kívül is.

Azonban csak kevesebb mint harmaduk tervezi, hogy a meglévő rendszert helyettesítse az új technológián alapuló újításokkal.