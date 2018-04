Átlag feletti üzleti bizalom

A hazai vállalatok ítélik meg a legoptimistábban a gazdasági környezetet

Múlt hónapban is kitartott a hazai vállatok növekedésbe vetett bizalma, a cégek beruházási hajlandóságát és jövőképét mérő mutató meghaladta a korábbi évek márciusi átlagát. Az Európai Unió egészében továbbra is a magyarországi cégek a legoptimistábbak, de még az Európai Bizottság legújabb felmérésében szereplő országok értékei sem körözték le a magyar pontszámot.

A vállalatok gazdaságba vetett és saját lehetőségeinek megítélését mutató beszerzésimenedzser-index (BMI) március­ban is pozitív tartományban maradt, a kiigazított múlt havi érték 57 pont volt – közölte tegnap a kutatást végző Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Az idei harmadik havi érték felülmúlta a koráb­biakat, a hosszú távú 52,3 pontos átlagot csakúgy, mint az elmúlt három év márciusainak 54,8 pontos átlagát.

A felmérésben vizsgált részindexek nagyobb része csökkent februárhoz képest, a változások mértéke három esetben haladta meg a 4 százalékpontot. A foglalkoztatottsági index értéke 50 pont fölött maradt ebben a hónapban is. A 2018-as év értékei egyébként minden hónapban növekedést mutattak eddig – áll az MLBKT közleményében. – Az év végi trend végig kedvező képet mutatott, és ez folytatódik 2018 elején is. Az ütem némileg ismét lassult, de az index továbbra is bővülést jelez.

A Capital Economics londoni elemzőház értékelése szerint mindezzel Magyarország belesimul a térség egészében tapasztalható kedvező trendbe. William Jackson elemző megjegyezte, hogy ugyan a márciusi értékek a régióban is némileg elmaradtak a februáritól, a közép-európai térségben továbbra is jelentős termelési bővülés várható. Összesítve éves viszonylatban 8 százalékos emelkedés lehet 2018-ban. A Takarékbank legutóbbi előrejelzése hazánkban 7,5 százalékos termelésbővülést valószínűsített az iparban.

Eközben Magyarország az elemzők által megbízhatóbb, a kevésbé változékony Európai Bizottság által készített felmérésben is tartja vezető helyét. A 120,6 pontos bizalmi mutató (ESI) – amit a húsvéti hosszú hétvége előtt adott ki a bizottság – a legmagasabb az EU-ban. Hazánkat megközelíteni is csak Málta és Ausztria tudta, ebben a sorrendben. A teljes uniós átlag 112,5 pont volt a tavasz első hónapjában.

Ennek megfelelően a Capital Economics térségi ESI felmérésében is értelem­szerűen Magyarország adta a legmagasabb pontszámot, második helyen Horvátország állt 114,8 ponttal, 110 pontos meghaladó érték ezenkívül Bulgáriában, Litvániában és Lengyelországban született. Mint arra az elemzőház szakértője, Liam Carson külön kitért, a márciusi felmérés érdekessége, hogy Romániában 2014 decembere óta most volt a legalacsonyabb a pontszám. Mindez arra utalhat, hogy szomszédunknál az eddigi látványos gazdasági bővülés kifulladásának jelei mutatkoznak, miköz­ben nálunk és a lengyeleknél csak enyhe csökkenés mutatkozott február­hoz képest.

Ezzel együtt is a Capital Ecomomics térségi összesítésében márciusban tíz éve most mérték a legmagasabb értéket. Carson szerint összességében további növekedésre van kilátás, ezt támasztja alá a régió első negyedéves, 5 százalék körülire tehető bővülési üteme.