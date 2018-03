Átfogó fejlesztéseket hoz Paks II

A két új paksi erőművi blokk megépítésével egy időben jelentős térségfejlesztésre is sor kerülne annak érdekében, hogy a dél-dunántúli régió is kihasználhassa azokat a gazdasági lehetőségeket, amelyeket Szeged, Debrecen vagy Kecskemét. Hiszen Somogynak, Tolnának és Baranyának is jók az adottságai – jelentette ki a Gelencsér Attila országgyűlési képviselő kezdeményezésére létrejött Kaposvári Vállalkozók Klubja minapi üzleti estje előtti sajtótájékoztatón Süli János.

Az összesen 247 milliárd forintos gigaberuházásáért felelős tárca nélküli miniszter részletesen szólt arról, melyek a beruházás előkészítésének és a kivitelezés teendői.

Emlékeztetett: az építkezéshez legfeljebb 40 százalékban magyar, köztük somogyi, tolnai, baranyai beszállítókat kell kiválasztani (55 százalékban az EU-tagországok számára kell közbeszerzési pályázatot kiírni), és lesz olyan időszak, amikor csaknem 8500 szakember munkája szükséges majd az erőmű két blokkjának megépítéséhez.

Süli János megjegyezte: rendkívül jelentős a beruházás iránti érdeklődés, és azzal is számolnak, hogy lesznek olyan cégek is, amelyek a munkák befejezése után is Pakson maradnak.

Kérdésünkre, hogy mennyiben változtatja meg a város és környéke arculatát a nagyberuházás, a miniszter elmondta: 2020 elejéig elkészül a reaktor főépülete, lakótelep épül ezer végleges lakással, a Paks-közeli településeken pedig az ideiglenes szálláshelyeken kívül állandó otthonokat is építtetnek.

Indokolt a kalocsai híd, a várost elkerülő út és egy autópálya-csatlakozás megépítése, a városközpont tehermentesítése és az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.