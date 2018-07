Aszódi Attila: Paks II.-nek kedvez az Európai Bíróság döntése

Magyarországnak kedvez az Európai Bíróság csütörtöki határozata, melyben zöld utat adott az Egyesült Királyság atomerőmű projektjének. A brit kerestet megtámadó osztrákok, most Paks II. miatt is kerestet nyújtottak be az Európai Bíróságon. A témában Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkára volt az ECHO TV Napi aktuális című műsorának vendége.

Az Európai Unió Bíróságának határozata rendkívül nagy jelentőséggel bír Magyarországra nézve – mondta Aszódi Attila a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár. Kifejtette: Paks II. ugyanazzal az állami támogatási modellel épülne, mint amilyet az Egyesült Királyság nyújthat a Hinkley Point C atomerőmű megépüléséhez. Az Európai Bizottság vizsgálata is megállapította, hogy megengedhető az állami támogatás Paks II. esetében és jóváhagyta a projektet.

Ausztria azonban megtámadta a magyar projektet az Európai Bíróságon.

Aszódi közölte: Paks II. egy hasonló folyamaton fog keresztül menni, amelynek a végén most Nagy-Britannia javára döntöttek.

