Arasznyi pontosságú navigáció

Tavaly mintegy hetvenötmillió Galileo-kompatibilis mobiltelefont értékesítettek világszerte

Kiteljesedésének küszöbére érkezett az Európai Unió saját navigációs rendszere, a Galileóban újabb két műhold állt szolgálatba. A 2020-ra befejezendő beruházás akár egy centiméteres pontosságú helymeghatározást is lehetővé tesz majd.

Négy új műholdját indította útjára az Európai Unió, a berendezések a Galileo navigációs rendszerben biztosítanak majd a jelenleg használt GPS-nél jóval pontosabb jeleket. A tervek szerint a Galileo 2020-ig a világ legjobb műholdas navigációs rendszerévé válik, addigra összesen harminc, Föld körüli pályára állított berendezéssel. A rendszerben lévő műholdak száma ezzel huszonhatra nőtt – írta a távirati iroda az Európai Űrügynökség (ESA) bejelentése alapján.

A műholdakat a Francia Guyanában lévő Kourouban található űrközpontból lőtték fel. Az első tizennégy műholdat kettesével állították pályára, amihez még Szojuz típusú orosz hordozórakétát használtak, ezt váltotta fel az annál lényegesen nagyobb hasznos teher hordozására alkalmas, európai gyártmányú Ariane–5.

A Galileo 2016-ban indította el kezdeti szolgáltatásait 18 műholddal a közigazgatási szervek, a vállalkozások és a lakosság számára. Az európai navi­gációs rendszer szabadon elérhető szol­gáltatása egyméteres pontosságú helymeghatározást tesz majd lehetővé a tervek szerint, titkosított katonai szol­gáltatása pedig egy centiméterest.

A húszmilliárd euró értékűre becsült Galileo-programot az 1990-es évek közepén indította el az unió és az ESA azzal a céllal, hogy függetlenítsék Európát az amerikai GPS-rendszertől, amelynek szabadon elérhető szolgáltatásait az üzemeltető nemzetközi konfliktus esetén blokkolhatja.

Elzbieta Bienkowska, az Európai Bizottság belső piacért, ipar-, vállalkozás- és kkv-politikáért felelős biztosa az ipar által használni tervezett húsz centiméteres helymeghatározási pontosságról írt a Világgazdaságban, kiemelve, hogy ez a tudás elengedhetetlen lesz az önvezető járművek rendszerének kidolgozásában. A biztos jelezte azt is, hogy a változásokra a piac is reagál, hiszen csak az elmúlt évben mintegy 75 millió olyan mobiltelefont értékesítettek, amely kompatibilis az új rendszerrel.

A földrajzi tájékozódás mellett a Galileo jeleit banki ügyletekhez, műholdas televíziózáshoz, közlekedési és vasúti irányításhoz is használják majd. Az épületen belüli navigációban is segít, mert adatai alapján a mentők és a tűzoltók be tudják határolni azt az emeletet, ahonnan a segítségkérés érkezik.

E gyakorlati felhasználási területek mellett a Galileo stratégiai jelentőségű projekt Európának, mert a gazdasági és a katonai célokra felhasználáskor is önállóságot és függetlenséget biztosít. A beruházás tehát segít abban, hogy Európa lépést tartson az Egyesült Államokkal, és hogy ne előzze meg Oroszország vagy Kína.

A Galileo csak egy része az európai űrodisszeának – jelezte Elzbieta Bienkowska –, hiszen Európa a világ legjobb földmegfigyelési műholdas programját is kifejlesztette. Ez a Kopernikusz, amely lehetővé teszi bolygónk, valamint annak légtere, óceánjai és kontinensei megfigyelését.

A Kopernikusz hét műholdja hamarosan a világ második legnagyobb adatszolgáltatója lesz a Google után. Ingyenes hozzáférést biztosít a legpontosabb éghajlati és környezeti adatokhoz a nap huszonnégy órájában. Ezeket az adatokat az erdőtüzek, áradások, hurrikánok és földrengések során végzett mentési műveletekben is felhasználják. A műholdak segítenek a precíziós földművelésben, valamint az éghajlatváltozás és a városi szennyezés nyomon követésében.

Az EU további lépéseket tervez azzal a céllal, hogy a Kopernikusz a párizsi klímamegállapodás kötelezettségvállalásainak ellenőrzésében a világ vezető megfigyelőrendszerévé váljon. Ezáltal Európa vezető szerepet tölthet majd be az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, a két csillagászról elnevezett rendszer segítségével az unió a világ második űrhatalmává lép elő.