Aranyat ér egy jó garázs

A jelenlegi fejlesztéseknél a beállóhelyek is szinte azonnal elkelnek

Nagyon felértékelődtek a zárt parkolóhelyek, nem véletlen, hogy Budapesten kétmillió forint alatt nemigen találni már garázst, de vidéken is legalább egy-másfél millió az áruk. Míg a válság előtti lakásépítéseknél a teremgarázs-parkolók java része a beruházó nyakán maradt, ma szinte mindet megveszik az új lakók.

Pillanatok alatt elkapkodják a jó elhelyezkedésű garázsokat és gépkocsibeállókat, főként Budapest belvárosában hatalmas a kereslet – áll az Otthon Centrum (OC) elemzésében. Becslések szerint legalább félmillió garázs található az országban, amelyek között egyaránt megtalálható a lakótelepi beton garázssor, az új társasházak teremgarázsa és a luxus családi házak több beállós, fűtött gépkocsitárolója.

– Budapesten már kétmillió forinttól van elérhető kínálat, vidéken egymillió-­tól lehet találni zárt parkolóhelyet. Az új építésű lakásokhoz ennél magasabb áron, 2-2,5 millióért kínálják a parkolóhelyet, vidéken a legolcsóbb új építésű társasházi mélygarázsokban mintegy másfél milliót kell fizetni – mondta Soóki-Tóth Gábor, az OC elemzési vezetője. A felső határ Budapesten helyszíntől és projekttől függően 6-7 millió forint is lehet, vidéken jellemzően 4-5 millió.

– A válság előtt az új építésű társasházakban a garázsok akár kétharmada is a beruházó nyakán maradt, hiszen aki lakást vett, inkább fél szobával többet akart, semmint az autójának vett volna „otthont”. Ez olyannyira jellemző volt, hogy a tömegesen megmaradt garázsok hasznosítására külön iparág alakult, erre specializálódott cégek felvásárolták és kiadták azokat – mutatott rá Soóki-Tóth Gábor, hangsúlyozva, hogy mára megfordult az arány, és a nagyobb projekteknél a használatbavételi engedélyig a garázsok több mint 80 százalékát értékesítik. A belső városrészek új lakásfejlesztéseinél – különösen ott, ahol eleve kevés a parkolóhely – általában valamennyi garázs elkel.

Budapesten havi 10–35 ezer forint között lehet kiadni a garázsokat, vidéken 10–20 ezer forint közötti a bérleti díj. Ez a jellemző árakkal összevetve 8–14 évi megtérülést jelent. Azonban a garázs fenntartásának is vannak költségei, például közös költséget számolnak rá, amely egy beállóra vetítve általában három-ötezer forint havonta.

Soóki-Tóth Gábor szerint a lakótelepeken az autólopások miatt volt keresett a saját garázs, és ezért terjedtek el a lezárt parkolóterületek is, de ahol bekamerázták a városrészt, ott csökkent a kereslet. A saját garázs itt nemcsak gépkocsitároló, hanem más tárolóként is működik, mivel a lakásban legtöbbször nincs elég hely erre.