Aranyáron adják-veszik az új lakásokat a Balatonnál

Fővárosi szintű összegeket kérnek a fejlesztők, túlbecsülve a keresletet

A Balaton kedveltebb települé­sein az új lakások árai a budapestiekével vetekednek, azonban olykor mintha eltúlzott kereslettel számolnának a beruházók. A használt ingatlanok piaca nagyon élénk, de a drágulás miatt a Velencei-tavat is egyre többen választják.

Nemcsak a fővárosban és egynémely megyeszékhelyen, de a Balatonnál is nagyon meglódultak a lakásépítések.

A vidéki nagyvárosokkal szemben a part menti települések új építésű ingatlanjainak négyzetméterárai a fővárosiakéval vetekszenek. Az Otthon Centrum (OC) újlakás-piaci felmérése szerint a vízparti lakások négyzetméterenkénti ára akár az egymillió forintot is meghaladhatja, de az attól távolabbiaké is 500-600 ezer forint.

A legtöbb építkezés Siófokon és Balatonfüreden folyik, előbbi helyen tizenhét nagyobb projektben 700 lakást fognak átadni, az északi parti városban mintegy 210 lakás épül tizenegy fejlesztésben. A legdrágább új lakások az utóbbi városhoz kötődnek: az egyik füredi 64 apartmanos projektben 1,4 millió forint átlagos négyzetméteráron kínálják a luxusingatlanokat. Balatonlellén és Keszthelyen zajlik még olyan nagyságrendű beruházás, amelyben több mint 150 lakást adnak át a következő években.

Az OC siófoki irodavezetőjétől, Németh Kornéltól megtudtuk: noha a vízparti projektek felső szintjein fekvő penthouse-okat általában hamar megveszik, az 50-60 millió forintért kínált kétszobás, 60 négyzetméter körüli üdülőapartmanokat már nem igazán.

– Két-három éve, akkor még 30-40 millió forintos áron elég könnyen elkelt, ami épült. A vízparti projektekben most is elég sok ilyen méretű apartman készült, és tervezettekben is bőven lesz kínálat hasonlókból, de ezek nagyon lassan fogynak. Mintha ezen az árszinten megtorpant volna a kereslet – mondta Németh Kornél.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a balatoni ingatlanpiac nagyon pörög. Siófokon és Balatonfüreden a családi házak átlagosan 250 ezer forint körüli négyzetméteráron kaphatók, a használt társasházi lakások ára 400 ezer forint körül alakul. A parthoz közeledve az árak ennél sokkal magasabbak is lehetnek, a nyugati medencében, a két várostól távolodva viszont jellemzően csökkennek az árak. A part menti üdülőhelyeken jellemzően 21-35 millió forintért keltek el nyaralók.

A magas árak láttán nem véletlen, hogy sok bérbeadó és nyaraló a Velencei-tó felé fordul, ráadásul a Budapesthez és Székesfehérvárhoz való közelsége miatt állandó lakhelyüknek is egyre többen választják a környéket.

A Duna House (DH) szerint a Velencei-tónál elsősorban a használtlakás-piac élénk. – Főleg Velencén és Gárdonyban épülnek társasházak, amelyek átadását 2019-re tervezik. Az új építésű ingatlanok ára a Velencei-tó partján is sokkal magasabb az itt található átlagos árakhoz képest. A tó partján többnyire 500 ezer forint körüli négyzetméterárakkal kell számolni a jelenleg épülő projektek kínálatát alapul véve – mondta Benedikt Károly, a DH elemzési vezetője.

A régebbi építésű családi házak Pákozdon a legolcsóbbak, ahol az ingatlanközvetítő hálózat 155 ezer forintos átlagos négyzetméterárat mért az elmúlt évben.