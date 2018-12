Amerika miatt csapkodtak

Élénkre fordult az évzárás a nemzetközi értékpapírpiacokon

A budapesti tőzsdei kereskedésre is kihatott az év végére maradt kilengés a legnagyobb súlyú, amerikai piacon. 2019 küszöbén rontja a hangulatot, hogy élesednek az Egyesült Államokon belül a politikai konfliktusok, illetve a Kínával kirobbant kereskedelmi hadakozás is újra élénkülni látszik. Sok tényezőt kell mérlegelniük jövőre is a tőzsdei befektetőknek.

Az ünnepi szezon ellenére nagyon tartalmas napokon vannak túl a nemzetközi tőzsdék. Hétfőn újabb pánikszerűnek minősíthető esés volt tapasztalható az Egyesült Államokban, majd szerdán közel 10 éve nem látott emelkedést mutattak az amerikai indexek. Mint az Erste Befektetési Zrt. összesítésből kiderül, a Dow Jones 1086 pontot emelkedett, ami az első ezer pont feletti teljesítménye története során. Az USA piacai iránti elbizonytalanodás, ami a kilengéseket megalapozza, többrétű.

Élesedni látszik a belföldi politikai vita, mivel Donald Trump elnök, miután nem kapta meg a kellő költségvetési támogatást a választási kampánya során bejelentett határvédelmi lépésekre, válaszként a szövetségi kormányzat működését leállító lépéssel válaszolt, ennek tegnap volt a hatodik napja. A költségvetési vita az amerikai média beszámolói szerint 800 ezer állami alkalmazottat érint.

Trump eközben a napokban újból kikelt az USA jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) ellen, mivel ha bizonytalan ütemezésben, de jövőre is folytatják a kamatemelést. Trump ezt többször ellenezte, mivel a magasabb kamatszintet növekedésellenesnek véli. Ezzel egy időben azt fontolgatja, hogy a vezető kínai mobil-telekommunikációs gyártókat ki kellene tiltani, miután a gyanú szerint az ázsiai ország a mobilkészülékeken keresztül kémkedik világszerte felhasználói után. Utóbbit az érintettek tagadják, de mindez felveti a nyugvó állásponthoz közelítő, a védővámos védekezéssel jellemzett nemzetközi kereskedelmi háború ismételt kiéleződését, ami Európára is lecsapódik.

Az Erste elemzői szerint a hirtelen pattanás, vagyis a zuhanást követő árfolyam-emelkedés üzenete, ami egyébként az olajárakban is meglátszott, talán az lehet, hogy azért még korai recesszióval riogatni, miután a jelentős tőzsdei esés után komolyabb korrekció következett. – Az utóbbi hetek esése után valójában már érett egy szimplán technikai jellegű korrekció is. Kérdés, hogy most hogyan tovább a hátralevő két napban, ugyanis ez érdemben meghatározhatja azt, hogy miként indítják a piacok az új évet – áll az elemzésben.

Ulrich Leuchtmann, a Commerzbank elemzője jelenleg kevésbé bizakodó. – Attól félek, hogy Trump támadásai a Fed ellen más jellegűek, mint azok, amelyekre elődei ragadtatták magukat – mondta. Leuchtmann szerint a mostani feszültség nyomán Trump a korábbinál erősebb támadást indíthat a Fed függetlensége ellen, ez pedig általános befektetői bizalomvesztéssel fenyeget.