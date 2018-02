Áldott állapotban is lehet rendszeresen sportolni

Tévhit, hogy a várandósság alatt kerülni kell mindenfajta mozgást, nehogy ártsunk a babának. A rendszeres sport számos előnnyel jár, és a szülést is könnyebbé teheti, ha a kismama heti több alkalommal is mozog.

Komplikációmentes várandósság alatt a sport számos jótékony hatással bír, ezért legalább heti három alkalommal ajánlott 30-45 percet mozgással töltenie a kismamának – állítja a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika adjunktusa. Sobel Gábor szerint a rendszeres mozgás többek közt csökkenti a terhességi diabétesz, a magas vérnyomás és a koraszülés kockázatát, lerövidíti a szülés utáni lábadozási időt, és kisebb eséllyel alakul ki szülés utáni depresszió is. Az aktuális edzéstervet azonban mindig a terhességgel járó anatómiai és élettani változásokhoz kell igazítani.

– Nemzetközi vizsgálatok azt mutatják, hogy akik rendszeresen mozognak, jobban bírják a vajúdást, és maga a szülés is könnyebb, a császármetszés aránya kisebb, a szülés utáni felépülés pedig gyorsabb – sorolja a rendszeres testmozgás előnyeit a szakember, hozzátéve, hogy a sporttal meg lehet tanulni a helyes szülési technikát, és kisebb eséllyel alakul ki gyermekágyi depresszió azoknál a nőknél, akik nem hagytak fel a mozgással.

Az adjunktus azt javasolja azoknak, akik már korábban is mozogtak, hogy az első időszakban az eddigi teljesítményt legalább 40 százalékra vegyék vissza, a 12. hét után azonban ez fokozatosan emelhető, maximum 60 százalékig. – Figyelni kell a pulzusszámot is, ami nem emelkedhet 140 fölé, mert az már veszélyezteti a lepény vérkeringését, a helyes légzés is fontos a lepény és a magzat oxigénellátottsága miatt – hangsúlyozta a szakember.

Kiemelte, a kismamáknak az edzés során arra is figyelniük kell, hogy ne boruljon fel a hőháztartásuk, nem szabad túl melegen öltözniük, és kerülniük kell az izzadást vagy a melegben végzett mozgásformákat, például a hot jógát vagy a pilatest.

Azoknak, akik a várandósság alatt szeretnék elkezdeni a mozgást, Sobel Gábor a csoportos órák látogatását javasolja. Erre kiválóak a különböző kismama jóga/torna csoportok. Azoknak, akik bizonytalannak érzik magukat és kevés a tapasztalatuk, érdemes személyi edző segítségét kérni. – Vannak ugyanis bizonyos gyakorlatok, amiket nem szabad végezni: a második trimeszterben nem lehet 90 fok alá guggolni, kerülni kell a felüléseket is. A terhesség során egyre nagyobb mértékben termelődik a relaxin nevű hormon, ami az ízületek lazaságáért felelős. Ha túlnyújtunk egy ízületet, akkor nagyobb a sérülés veszélye – sorolta a szakember.

Vannak bizonyos kórképek, amelyek esetén nem szabad sportolni. – A 26. hét után elöl fekvő lepény, az extrém fokú magas vérnyomás, az extrém elhízás vagy soványság mind idetartoznak, de szédülés, magzatvízszivárgás, hüvelyi vérzés, mellkasi vagy alsó végtagi fájdalom esetén is érdemes kerülni a mozgást – mondta a szakember.