A versenyképesség javítását is segíti a NAV

Jelentős szerepet játszhat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a vállalkozók versenyképességének növelésé­ben – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a NAV vezetői értekezletén, amelyen bemutatta Sors Lászlót, az adóhivatal új vezetőjét (képünkön). A tárcavezető leszögezte: a NAV 2021-re papírmentes hivatallá válik. Hozzátette: a hatóság elektronikus szolgáltatásai egyre elterjedtebbek, vagyis az adózók is partnerek abban, hogy néhány éven belül teljesen papírmentes hivatallá váljék a NAV – olvasható a Pénzügyminisztérium pénteki közleményében.

A jövő adóhivatala egyre több szolgáltatást nyújt majd, az adóadminisztráció pedig a felére csökken 2021-re – jelentette ki a tárcavezető. A NAV tavaly óta mentesíti a magánszemélyeket az szja-bevallás kitöltésének kötelezettsége alól. Idén már az egyik legnagyobb adófajtáról, a jövedéki adóról szóló bevallástervezetet is a NAV készíti, 2021-re pedig a vállalkozásoknak csak ellenőrizniük kell az adóhivatal által kiajánlott bevallásokat.

Az ellenőrzés során azonban differenciálni kell – tette hozzá a pénzügyminiszter. Az adórés (vagyis az eltitkoVarga Mihály kiemelte, hogy továbbra is az az alapelv az adózásban, hogy senki nem húzhatja ki magát a közterhek megfizetésének kötelezettsége alól. lt adó) fele ugyanis nem szándékos adóeltitkolásból ered. Ezért míg a hibázó, tévesztő adózókat segíteni, támogatni kell, addig az adócsalókkal szemben szigorúan kell fellépni – hangsúlyozta.

A pénzügyminiszter a vezetői értekezleten beszélt arról is, hogy az elkövetkező több mint két hétben az adóhivatal az online számlázásban, és az étel-ital automaták NAV-hoz történő bekötésében minden segítséget meg fog adni az érintett mintegy negyedmillió vállalkozásnak annak érdekében, hogy július 1-jén zökkenőmentes legyen az átállás.

Varga Mihály arra is emlékeztetett: annak ellenére, hogy a költségvetési bevételek 94 százaléka a NAV-on keresztül érkezik az államkasszába, az elmúlt években az adóhivatal szemlélete megváltozott: az ügyfélcentrikus, szolgáltató hozzáállás vált dominánssá. A NAV olyan területekbe építette be az adózók segítésének és kiszolgálásának elvét, amelyeknél ez korábban elképzelhetetlennek tűnt: az ellenőrzési, valamint a végrehajtási területen, sőt még a vámügyintézés során is érezhető az ügyfélbarát szemlélet.