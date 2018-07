A torokgyulladás sokba kerülhet külföldön

A magyar lakosság csaknem kétharmada szokott nyaralni, majdnem ötven százalékuk külföldre is eljut – derül ki a Groupama Biztosító megbízásából az NRC kutatócég által készített friss, országos reprezentatív felmérésből. A nyaralás nagyrészt pénzkérdés: míg az alacsonyabb jövedelműek fele szokott nyaralni, a 170 ezer forint feletti fizetésűek körében ez az arány már több mint nyolcvan százalék.

– A külföldre utazók mintegy kétharmada köt utasbiztosítást indulás előtt. A fapados repülőjáratok terjedése miatt eleve egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy külföldre utazzanak, így a nyaralások alkalmával kötött utasbiztosítások száma is évről évre növekszik. Egyre többen kötnek biztosítást interneten keresztül, az utazók mintegy ötöde választja a szerződéskötésnek ezt a gyors és egyszerű formáját, akár közvetlenül az utazás előtt – ismertette Kádár Péter termékmenedzsment-igazgató.

Mint mondta, az is kiderült a kutatásból, hogy az emberek fele szereti aktív pihenéssel tölteni a szabadságát. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy azok a fogyasztók se induljanak el külföldre utasbiztosítás nélkül, akik csak pihenni szeretnének, hiszen bármikor előfordulhat olyan váratlan betegség vagy baleset, ami gyors orvosi ellátást tesz szükségessé, vagy a megoldáshoz más segítséget kell igénybe venni.

– Egy kisebb betegség sürgősségi ellátása is tetemes összegbe kerülhet külföldön, mint például egy egyszerű gyomorrontás vagy a légkondicionálók miatti megfázás, de a fül- vagy torokgyulladás kezelése is rendkívül költséges lehet. Ezeknél a leggyakrabban előforduló kellemetlenségeknél külföldön a váratlanul felmerülő egészségügyi kiadások elérhetik akár az ötven-százezer forintot is, de az ugyancsak gyakori allergiás reakció kezelésének költsége is több tízezer forint lehet – mondta Kádár Péter.

Szombaton az M1 aktuális csatornán Gilyén Ágnes, a Europe Assistance Magyarország szóvivője arról beszélt, hogy a nyári hónapokban a leggyakrabban Horvátországból, Ausztriából, Szlovéniából, Szlovákiából és Romániá­ból érkeznek segítséget kérő hívások, sérülések, betegségek, illetve közlekedési balesetek esetén a biztosítottaktól.

A tengerparton nyaralók gyakran jelentkeznek sziklák vagy tengeri sünök okozta sérülések miatt, de érkeznek bejelentések búvárbalesetekről is. Emellett Horvátországban elég sok a közlekedési baleset, ami miatt segítségre szorulnak a magyar autósok – ismertette a szóvivő.

Miközben a külföldi utazásokra készülve a magyarok fele köt utasbiztosítást, a hétköznapok biztonságát nézve a lakosság kevesebb mint húsz százalékát védi valamilyen baleset-biztosítás az Union Biztosító adatai szerint. Közölték: a baleset-biztosítási konstrukciók általában a világ minden országára érvényesek, ezek ugyan nem váltják ki az ellátáshoz kapcsolódó költségeket térítő utasbiztosításokat, ám a szerződésben megadott összeg erejéig megbízható fedezetet adnak a kapcsolódó kiadásokra.