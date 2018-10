A tőkebefektetések felét az EU adja

A Hiventures első külföldi ügyfeleként egy magyar alapítású pánikszoba-üzemeltetőt választott

Immár külföldön tevékenykedő, az Egyesült Államokban pánikszobajátékok hálózatát irányító cég is hozzájutott Hiventures-forráshoz. A Magyar Fejlesztési Bank forrásait is kezelő kockázatitőke-befektető alap tavaly 7,26 mil­liárd forinttal karolt fel cégeket és cégkezdeményezéseket. Így a vállalat a 2017-es indulása óta már megközelítőleg húszmilliárd forint értékben juttatott hazai innovatív vállalatokat a növekedésükhöz szükséges apanázshoz.

Idén, az első külföldi ügyfélként, 245 millió forintnyi tőkeinjekciót kapott az Egyesült Államokban szabadulószobákat működtető, magyarok által alapított PanIQ az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank (MFB) forrásait kezelő Hiventures kockázatitőkealap-kezelőtől.

A szabadulószobák működtetésére létrehozott vállalkozás 2014-ben indult, első két saját egységét Hollywoodban és San Franciscóban nyitotta. Tavaly franchise vállalkozássá alakultak, amelynek nyomán ma már 12 egységből áll a hálózatuk. Mint azt a cég alapítói tegnap újságíróknak elmondták, a Hiventures által biztosított összeget a hazai bővítésre, üzletük népszerűsítésére fordítják.

Kisgergely Kornél, a Hiventures vezérigazgatója elmondta, tavaly összesen 7,26 milliárd forintot helyeztek ki, amelyből 107 vállalkozás kapott segítséget. A 2018-ban kihelyezett összeg – szaknyelvi bontásban – 53 inkubációs, tíz magvető és hat növekedési életszakaszban lévő vállalkozás tőkeinjekciójára volt elegendő, szemben a 2017-es tranzakciókkal, amikor 131 vállalkozás részesült összesen 10,2 milliárd forint támogatásban. A kihelyezett források felét mindkét esztendőben az Európai Unió biztosította. A Hiventures 2017-es indulása óta közel húszmilliárd forintnyi tőkebefektetéshez jutottak hazai cégek.

A PanIQ néhány éven belül szeretne 30-40 aláírt franchise szerződésig eljutni. Évente mintegy 150 ezer vendéget szolgálnak ki, a csoport jövőre – a franchise bevételeken felül – négymillió dolláros forgalommal számol. A cég Magyarországon is ismert pánikszobáinak lényege, hogy egy csoportot bezárnak egy meghatározott témakörre épülő helyiségbe, ahonnan a tagoknak játékos feladatok megoldásával kell adott időn belül kiszabadul­niuk.

A műfaj itthon is népszerű, például céges csapatépítéseknél, de persze ez a piac össze sem hasonlítható méretében és keresletében az Egyesült Államokéval. Az alapítók, ­Gábossy Ákos és Horváth Patrik elmondták, hogy a hálózat bővítésén túl szeretnének még 5-10 millió dollár második körös tőkebevonást is elkönyvelni.

Kisgergely szerint a szabadulószoba franchise, csakúgy mint a többi cég, amelyekben fantáziát lát az alapkezelő, évi harmincszázalékos hozamelvárással indul, vagyis a befektetés öt év elteltével esedékes zárását követően jelentős haszonnal tud kiszállni a ­Hiventures, miközben a cég is jelentősebb piacszerzéssel és jobb tőkebevonási lehetőségekkel léphet tovább egy második körös befektető felkutatásában.

Kisgergely lapunknak elmondta, ­hiába van szó jelenleg egy főként az Egyesült Államok piacán tevékenykedő ügyfélről, a befektetett 245 milliónyi tőkét Magyarországon kell elkölteni, és ez az elvárás igaz a többi cégre is, amelyeket kiszemel magának a Hiventures. Megegyezte, ugyan jellemző, hogy a sikeres kezdeményezéseket idővel felvásárolják nagyobb piaci szereplők, ezzel együtt a növekedés eredményei itt maradnak. Leginkább a hazai munkaerő és a nyugati piacokhoz képest továbbra is alacsonyabb bérszínvonal a nagy nemzetközi piaci szereplők számára is vonzó.

A cég első embere kiemelte: a Hiventures számára Észtország a követendő példa, amelynek még Magyarországnál is hányattatottabb történelme volt korábbi szovjet tagköztársaságként, ám mostanra egy pezsgő ­startup- központtá vált. Ezt szeretné Budapest is elérni.