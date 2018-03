A sárga nem kék, de még csak nem is piros

Sok vállalkozás szerel megkülönböztető jelzést az autóira, ám a közteherre nem mindenki gondol

Szép számmal látni a közutakon olyan járműveket, amelyek tetejére sárga színű villogót szereltek fel. Az adóhivatal tapasztalatai szerint a jelzéssel és a cégautóadóval kapcsolatban előfordul némi félreértés a hazai cégvilág szereplői körében.

Többször is ellenőrzött mostanában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) olyan vállalkozásokat, amelyek figyelmeztető sárga villogóval ellátott járművet használtak, azonban nem vallották be és nem fizettek cégautóadót. Ez azonban helytelen gyakorlat, s – talán – egy nem is olyan friss jogszabályváltozás ismeretének hiányára utal.

A NAV egy nemrégiben kiadott iránymutatásában elsőként az irányadó jogi rendelkezéseket vette számba. Lényeges ez ügyben egyfelől a gépjárműadó-törvény. Eszerint mentesül a közteher alól az a személygépkocsi, amelyet megkülönböztető jelzést adó készülékkel szereltek fel. Hogy milyen is pontosan a megkülönböztető jelzés, azt egy miniszteri rendelet részletezi. A paragrafusokból világosan kiderül: egyáltalán nem mindegy, hogy kék, piros vagy sárga villogóról van szó.

A jogszabály egyrészt rendelkezik az úgynevezett megkülönböztető jelzésről. Ez nem más, mint a gépjárműre szerelt, rögzített, esetleg mozgatható, villogó kék vagy kék-vörös fényű berendezés, és a sziréna vagy a váltakozó hangmagasságú hangjelzést kiadó hangszóró. Ehhez képest az úgynevezett figyelmeztető jelzést a járműre illesztett – stabil vagy mobil – villogó sárga fényű eszköz adja.

Utóbbit – az adóhivatal tapasztalatai szerint – számos vállalkozástípusnál használják, így ­például az őrző-védő és a biztonságtechnikai cégek autóin­ látható rendszeresen sárga fény, de a pénz-, illetve az értékszállító járműveken is gyakran van ilyen villogó, miként a túlméretes közúti szállítmányt felvezető, azt kísérő személyautók is rendre sárga figyelmeztető jelzéssel közlekednek.

Fontos, hogy a jogszabályok szerint a figyelmeztető jelzést adó készülékkel, vagyis a sárga villogóval ellátott személygépkocsi után cégautóadót kell fizetni. Ez – derül ki a NAV közléséből – nem mindig volt így. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2009 előtt is üzemeltettek sárga villogóval ellátott személykocsit, korábban nem kellett cégautóadót fizetniük. A mentesség azonban – mutatott rá az adóhivatal – 2009. február elsején megszűnt.