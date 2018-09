A Sanmina 6,2 milliárd forintból fejleszti tatabányai gyárát

A Sanmina 6,2 milliárd forintból fejleszti tatabányai gyárát 2022-ig, a beruházáshoz a kormány 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá.

Az elektronikai eszközöket gyártó amerikai cég beruházását bejelentő budapesti sajtótájékoztatón csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az állami hozzájárulást azzal indokolta, hogy a fejlesztéssel néhány éven belül 220 nagy hozzáadott értéket teremtő munkahely is létrejön.

A tárcavezető újabb sikertörténetnek nevezte, hogy innovatív autóipari befektetést hoz Magyarországra a világ egyik legjelentősebb beszállítója, amely világszerte 25 országban 75 gyárat működtet és 47 ezer embernek ad munkát.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a gazdasági siker feltételeivel együtt a gazdasági verseny feltételei is teljesen átalakultak, beruházók versenyt futnak a legújabb technológiákért, az országok pedig a legújabb technológiákat alkalmazó vállalatokért. A kormánynak – tette hozzá – arról kell meggyőznie a cégeket, hogy a legújabb technológiákat itt fejlessze ki és alkalmazza először, hogy az így elért eredmény Magyarország sikere is legyen. A Sanmina meggyőzésében az alacsony adóterhek, a korszerű oktatás és szakképzés és a rugalmas munkaerőpiaci szabályozás mellett segített az is, hogy Tatabánya nehézipari hagyományai megfelelő alapot jelentenek a korszerű beruházásokhoz – tette hozzá.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a Sanmina beruházása megerősítette az amerikai vállalatok második helyét a befektetők között, hiszen a legfontosabb EU-n kívüli magyar exportpiacnak számító Egyesült Államokból 1700 vállalat 100 ezer munkahelyet működtet Magyarországon. Az idei első fél évben 8 új amerikai beruházás 1250 új munkahelyet hozott létre – tette hozzá.

Bencsik János (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője, Tatabánya volt polgármestere szerint

a Sanmina tatabányai működése cáfolja azt a vélekedést, hogy a multinacionális vállalatok jönnek és mennek egyik országból a másikba, de sehol nem telepednek meg tartósan.

A cég a haszon jelentős részét pedig helyben ismét befekteti – tette hozzá. A vállalat ráadásul már nem csak összeszerelő tevékenységet végez Magyarországon, hiszen a tatabányai üzemben a hozzáadott érték aránya és a szakértelem jelentősége egyre nagyobb – jelezte. Üdvözölte azt is, hogy a magyar menedzsment is helyet kapott a nemzetközi hálózattal rendelkező cégben.

Hoffmann Károly, a Sanmina tatabányai üzemének ügyvezető igazgatója közölte, hogy a befektetési összegből elsősorban világszínvonalú, automatizált gyártósorokat vásárolnak. A Sanmina az elmúlt 5 évben több mint 7 milliárd forintot fektetett be Tatabányán, az ottani üzem így mostanra a cég legnagyobb európai gyártóbázisa – tette hozzá.

A kaliforniai székhelyű, autóelektronikai és telekommunikációs berendezéseket gyártó Sanmina-SCI tavaly októberben, magyarországi működésének 20. évfordulóján jelentette be, hogy csaknem 200-zal emeli alkalmazottai létszámát Tatabányán, és új gépsorokat telepít.

Az összesen 40 ezer négyzetméternyi üzem mellett a Sanmina az alsózsolcai ipari parkban további 30 embernek ad munkát precíziós fémmegmunkálással, telekommunikációs kapcsolószekrények, bázisállomások összeszerelésével foglalkozó üzemében.

Az 1980-ban alapított cég globális árbevétele 2016-ban meghaladta a 6,5 milliárd dollárt, a tavalyi üzleti évben megközelítette a 7 milliárd dollárt.