A posta nevében hirdetnek a csalók

Ismeretlenek visszaélnek a Magyar Posta nevével, nyereményeket ígérnek, személyes adatokat kérnek – hívta fel a figyelmet a társaság néhány napja a távirati irodán keresztül. Az állami vállalat tájékoztatása szerint a nyereményjátékra való felhívás e-mailben vagy internetes böngészés közben felugró ablakként jelenhet meg, ezért fokozottan érdemes figyelni a hivatalosnak tűnő írásokat.

A Magyar Posta közleményében leszögezte, hogy gyakorlata szerint nem kér sem telefonon, sem e-mailben érzékeny személyes adatokat, ráadásul nem hirdet internetes böngészés közben úgynevezett felugró ablakokban, és a cég által meghirdetett akciókhoz minden esetben tartozik játékszabályzat. Tehát ennek híján eleve érdemes gyanakodni az ilyen lehetőségek kapcsán, a legjobb, ha a felhasználó bezárja a felhívásról szóló ablakot.

Tavaly is előfordult, hogy csalók éltek vissza a postavállalat nevével. Ügyfelek jelezték a cégnek, hogy ismeretlenek a Magyar Posta nevében vagy annak alvállalkozójaként bemutatkozva telefonáltak, és levelek, csomagok elmaradt átvételére hivatkozva olyan személyes adatokat kértek be, amelyek visszaélésre adnak lehetőséget. Ennek kapcsán is nyomatékosította a cég, hogy küldemények átvétele miatt telefonon nem szokása bekérni személyes adatokat, és az átvételi jogosultság igazolása céljából sem kérik soha például a címzett születési idejét vagy az édesanyja nevét.