A piac már a decemberi kamatdöntő ülésre figyel

Londoni pénzügyi elemzők egybehangzó véleménye szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsának mai kamatdöntő ülésén még nem várható a piacnak küldött útmutatás lényeges módosulása, ezért a piaci szereplők valószínűleg jóval inkább a decemberi kamatértekezletre figyelnek. Nem utolsósorban azért, mert abban a hónapban új inflációs jelentés is lesz – áll az MTI összefoglalójában.

Paul Fage, a TD Securities globális befektetési tanácsadó csoport londoni részlegének felzárkózó piacokkal foglalkozó vezető közgazdásza előrejelzésében kiemelte, hogy jóllehet a tizenkét havi infláció októberben 3,8 százalékra gyorsult az előző havi 3,6 százalékról, ezt azonban elsősorban az olajárak emelkedése okozta, az éves szintű maginfláció „rendesebben viselkedett”, 2,6 százalék volt a múlt hónapban.

A vezető londoni elemző szerint ennek alapján a monetáris tanács valószínűleg kitart azon véleménye mellett, hogy az inflációs várakozások alacsony szinten jól rögzítettek. Fage szerint várhatóan az is szerepel majd a közleményben, hogy az olajárak most már lefelé tartanak, és ez is enyhít valamelyest az inflációs nyomáson.

Ugyanakkor fennáll a kockázat, hogy mivel a teljes kosárra számolt infláció folyamatosan a jegybanki célszint felett mozog, a piac előbb-utóbb elveszítheti türelmét a továbbra is enyhe monetáris politika miatt, és ez a forint meredekebb gyengülését okozhatja.