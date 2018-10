A munkáltató léphet fel a bérdiszkrimináció ellen

A nagyobb átláthatóság segíthetné az alkalmazottat, ha sérelem éri

A jelenlegi jogszabályok módosításával csökkenthető lenne a nők és a férfiak közötti bérkülönbség, azonban a jelenséget elsősorban vállalati szinten kell visszaszorítani. A szakszervezeti javaslat ezért a jogszabályok módosításával erősíthetné az átláthatóságot a megfelelő érdekérvényesítés érdekében.

Nem léteznek arra vonatkozóan objektív mutatók, hogy a valóságban mekkora diszkrimináció éri a női munkavállalókat az adott foglalkoztató bérezési gyakorlata során, ám a jelenség ismert, visszaszorítására pedig a hatékonyabb érdekérvényesítés jelenthet megoldást. A Munkástanácsok Országos Szövetsége lapunkkal azt közölte, a jelenség rendkívül összetett, az Európai Unió irányelveinek átültetése ugyanakkor csökkentheti a bérdiszkriminációt. Erről jelenleg is folynak az egyeztetések a kormányoldal, a munkavállalói, valamint a munkaadói érdekképviseletek között.

A szakszervezet szerint nem csak az egyéni jellemzők, például az iskolai végzettség vagy a megszerzett tapasztalat befolyásolhatja a nemek közötti bérkülönbséget. Bizonyos ágazati sajátosságok is kihatnak: a nők sokkal kevesebb szektorban és szakmában vannak jelen, ráadásul ezek az ágazatok jellemzően alacsonyabb elérhető fizetést nyújtanak. A munkaadók szubjektív szempontjai is jelentős befolyásoló tényezők, ezért sokszor a nőknek több akadállyal kell szembenézniük az előrelépéshez. A magánélet és a munka összeegyeztetésének nehézségei is hatással vannak a bérszakadékra, mivel karrierjükben akár többszöri megszakítást kell vállalniuk.

A Munkástanácsok emlékeztetett, az Európai Bizottság ajánlásai a jogszabályok fokozottabb alkalmazására, a munkáltatók szociális felelősségérzetére, valamint a jó gyakorlatok elterjesztésére irányulnak. A szakszervezet két irányelv átvételét javasolja.

A jelenlegi szabályozás szerint az Egyenlő Bánásmód Hatóság jár el abban az esetben, ha megkülönböztetést tapasztal a dolgozó. Ugyanakkor az érdekérvényesítés során a munkavállaló nem juthat hozzá a szükséges adatokhoz, többek közt az ugyanazon munkakörben dolgozók béradataihoz. A Munkástanácsok javaslata szerint a munka törvénykönyvének módosítása lehetővé tenné, hogy anonim módon ki kelljen adnia a munkaadónak az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző alkalmazottak díjazásának nemekre lebontott adatait. Emellett az egyén helyett intézményi keretek között is lehetővé válna az érdekérvényesítés.

Ezzel párhuzamosan az érdekképviselet egy másik módosításra is javaslatot tett. Eszerint a legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatóknál a foglalkoztatónak rendszeresen részletes, szintén anonim tájékoztatást kellene adnia a munkavállalók számára a bérezési gyakorlatról.

Az uniós statisztika szerint hazánkban 14 százalék volt 2017-ben a nemek közötti átlagos bérkülönbség, az adattal azon tagállamok közé tartozunk, ahol viszonylag alacsonynak mondható az eltérés.