A munkalehetőség, a lakáshoz jutás és az oktatás a szülőföldön maradás kulcsa

A munka, a lakáshoz jutás és az oktatás kedvező feltételei jelentik a kulcsot a fiatalok szülőföldön maradásához – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Balatonföldváron szombaton.

A politikus a Fidelitas Országos Választmányának ülésén, a témában tartott előadását követően újságíróknak beszámolt arról, hogy európai összevetésben egyre kisebb, jelenleg 10 százalék alatt van a fiatalkori munkanélküliség Magyarországon, és ezt a kormány munkahelyteremtéssel tovább kívánja csökkenteni.

Emlékeztetett, hogy a lakáshoz jutásban a családi otthonteremtési kedvezmény jelentett jelentős segítséget, az oktatás versenyképességének fokozására a ráfordítás folyamatos növelése szolgált.

Varga Mihály hangsúlyozta:

fontos, hogy folytatódjon a 25 év alatti, még nem dolgozó, de már nem is tanuló fiataloknak a 2015-ben indított Ifjúsági Garancia Program, amelyben eddig 97 ezren vettek részt, továbbá a tanulmányokhoz akár kamatmentes támogatást is nyújtó Diákhitel program, amelybe már 400 ezren kapcsolódtak be.