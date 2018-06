A magyar jegybank is válthat

Hosszú ideje először a feltételek szigorítását mérlegelheti holnapi kamatdöntő ülésén az MNB

Európában is megjelenik a szigorítás, ennek megfelelően a holnapi kamatdöntő ülése után a Magyar Nemzeti Bank is megválhat eddigi iránymutatásától, és belengetheti a piaci szereplőknek különutas politikája lezárását. Kamatemelés ugyan nem várható, de már az is nagy fordulatnak számít, ha a jegybank kilátásba helyezi mostani, feltétel nélküli lazítási politikájának átértékelését.

A megszokotthoz képest fajsúlyosabb tételeket kell mérlegelniük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) döntéshozóinak a holnap esedékes havi rendes kamatdöntéskor. Az eddigieknek megfelelően kizárható, hogy változzon a 0,9 százalékos alapkamat, és a jegybank meglévő eszköztárában sem kell számítani alapvető módosításra, azonban a közelmúlt eseményei jelentős változást jelentenek, és mindez átszabhatja a piaci szereplők számára kiemelten fontos iránymutatást is.

A hazai jegybank régóta különutas, a feltétel nélküli lazítás politikáját követi. Ezt teheti is, lévén a magyar az egyik legerősebb növekedési adatokat mutató gazdaság a térségben, miközben a jelentős bérfejlődés mellett is elmarad az infláció az MNB 3 százalékos középtávú céljától. A hazai növekedési mutatók beleillenek a nemzetközi, illetve a regionális trendbe, azonban szemben a hazai megfontolásokkal, máshol már a monetáris politika szigorítását készítik elő.

A napokban az MNB is kapott egy erős, a szigorítás irányába ható löketet, lévén az Európai Központi Bank (EKB) bejelentette, hogy eldőlt: év végén befejezi a hazai laza politika fenntarthatóságát is nagyban segítő eszközvásárlási programját. Leegyszerűsítve: eltűnik sok ingyenpénz az európai terepről, és a kontinens gazdasági növekedésére reagáló EKB lépésével jó eséllyel a hazai jegybanknak is át kell értékelnie eddigi politikáját.

– A fókuszban az MNB, illetve annak a hitelessége áll – írják áttekintésükben Blahó Levente és Pálffy Gergely, a Raiffeisen Bank elemzői. – A legnagyobb probléma abban rejlik, hogy az MNB elkötelezettsége az ultralaza monetáris politika, a minél tovább fenntartani kívánt alacsony kamat és hozamkörnyezet explicit módon megfogalmazott jegybanki cél egyre nehezebben illeszthető bele a globális és a regionális monetáris trendekbe.

Tatha Ghose, a Commerzbank elemzője szerint az MNB félig-meddig már „nyugdíjazta” magát, és ebből kényszerülhet kilépni a holnapi kamatdöntés keretében. Ráadásul nem is akárhogy, hiszen a bevett pályától nagyban eltérő irányváltás lehetőségével kell számolni. A forint az euróval szembeni rekord mélypontja felé csordogál a napokban látható 320 feletti szintekkel, és bár ez messze nem mondható válságtünetnek, látva az ország tetemes külkereskedelmi többletét, Ghose szerint a helyzet akár egy kedvezőtlen spirálhelyzetet is eredményezhet.

Az eddigiekben nagy váltásra nem volt utalás az MNB részéről. Mint az Erste Befektetési Zrt. elemzésében olvasható, Pleschinger Gyula, a jegybank monetáris tanácsának tagja arról nyilatkozott, hogy az infláció emelkedése átmeneti, az inflációs célt a jövő év második negyedévében érheti el a jegybank. Így a szakember összességében nem látja szükségesnek a laza monetáris politika megváltoztatását.

Az MNB immár évek óta nem volt nyomáskényszerben, nem kellett újragondolnia eddigi, a globális jegybanki irányokhoz viszonyítva a fősodorral szembemenő politikáját. Így eddig is jellemzőbb volt, hogy nem hagyományos eszközeivel inkább segítette az MNB az alacsony kamatszintek fenntartását. Hiszen ez támogatja az inflációs cél elérését, és egy exportra nagyban támaszkodó gazdaság esetében, mint amilyen a magyar, a gyengébb fizetőeszköz még jól is jöhet.

Viszont most, hogy az Egyesült Államokban már beindult a kamatemelés, és az EKB – amely sokkal nagyobb közvetlen hatással van az MNB döntéshozatalára a tengerentúli intézménynél – is szigorít, a növekvő euró­pai gazdaságokban is nadrágszíjmeghúzó folyamat következik, záros határidőn belül fordulat következhet be a hazai monetáris politikában is. Miközben az MNB a kedvező feltételeken keresztül is változatlanul a minél aktívabb hitelezés irányába ösztökélné a bankrendszert.