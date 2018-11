A Konzumé lett a legnagyobb balatoni kempingüzemeltető cég

A tőzsdei vállalat közös szakmai irányítás alá szervezi turisztikai érdekeltségeit

A Hunguest Hotels szállodákat is jegyző Konzum-csoporthoz került a legnagyobb balatoni kempingüzemeltető vállalat, a Balatontourist. Ezzel a legnagyobb magyarországi szállásadó vállalat jön létre – derül ki a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. tegnap közzétett bejelentéséből. A tőzsdei társaság 2018 első felében elért konszolidált eredményének 64,44 százaléka származott a turizmusból.

A Konzum Nyrt. Magyarország legnagyobb szállásadó vállalatát építi. Tegnap azt közölték a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), hogy tőkeemeléssel szerzi meg a balatoni kempinghálózatot üzemeltető BLT Group Zrt. közvetlen tulajdonát a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. A 977,29 millió forintos ügylettel a BLT kötelékébe tartozó Balatontourist-csoport teljeskörűen a Konzum érdekeltségébe kerül – az ügyletet tavaly év végén jelentették be, a tranzakciósorozatban a Hunguest Hotels Zrt., illetve 18 belföldi és öt külföldi szállodát követően – a 2018-as szezonban tíz balatoni kempinget és egy vendégházat üzemeltető patinás cég is a tőzsdei társaság tulajdonába kerül.

A közlés szerint arról is döntöttek, hogy a Konzum PE Magántőkealap Konzum Nyrt. felé fennálló, 9,677 milliárdos követelésével – amely a Ligetfürdő tranzakcióból ered – ugyancsak tőkét emel a tőzsdei vállalatban. A tranzakciók lezárása után a Konzum menedzsmentje közös szakmai irányítás alá szervezi a turisztikai érdekeltségeit, kihasználva a Hunguest Hotels Zrt. és a Balatontourist közötti szinergiákat – emelte ki a bejelentés.

Akárcsak a kereskedelmi szálláshelyek valamennyi típusa, a kempingek is részesültek a belföldi turizmus idei fellendüléséből. A Balatontourist a korábbinál ugyan kevesebb kempinget üzemeltetett a 2018-as szezonban (idén már nem a cég jegyzi a fonyódi és a sóstói kempinget), azonban így is a tavalyinál nagyobb, 1,7 milliárd forintos bevételt ért el az élénk turistaforgalomban. Nagy Gábor, a Balatontourist Kft. ügyvezetője közölte: már 2017 is jelentős volt a látogatottság tekintetében, ugyanakkor ebben az évben 1,6 százalékkal emelkedett a sátorral, lakókocsival, illetve bérelhető bungalóban, mobilházban a Balatonnál nyaraló magyar és külföldi vendégek száma.

– A szállásadásból befolyt bevétel növekedése idén 5,6 százalékos éves összevetésben, a forgalom várhatóan eléri az 1,4 milliárd forintot, az egyéb bevételekkel együtt pedig a kempingvállalat 1,7 milliárdot termelhet idén. Javult a kempingek eredményességi mutatója, a fonyódi és a sóstói egységek nélkül számítva az éves növekedés 13,38 százalékosra tehető a Balatontouristnál, amit leginkább a belföldi vendégforgalom 6,8 százalékos bővülése ösztönzött április és október között, amikor tízből hat vendég hazai volt. Ezzel együtt a külföldiek összességében több vendégéjszakát vettek igénybe nálunk, mint a magyarok, ennek átlaga 5,4 nap volt – mondta Nagy Gábor.

A külföldiek közül még mindig a német vendégek ragaszkodnak a leginkább a balatoni kempingezéshez: a vendégéjszakák több mint harmadát vették igénybe, míg a hollandok és a dánok is jelentős számban érkeztek. Bővült a régiós szomszédainktól érkezett turisták száma is, a csehek mellett lengyelek is sokan érkeztek – utóbbiak több mint 3,9 százalékkal több éjszakára, mint az előző esztendőben.

Az ügyvezető ismertette, a kedvező idei eredményekhez az a közel százmillió forintos fejlesztési csomag is hozzájárult, amelynek részeként például a balatonfüredi tóparti pihenőhelyen bővíttették a vízi csúszdát, illetve új wakeboardpályát építettek. A beruházási láz jövőre sem csitul: Füreden a tervek szerint tenisz- és streetballpályát építenek, Révfülöpön megújítják a gyermekmedencét, illetve még az idén műszaki tervek készülnek a kempingek szükséges fejlesztéseiről.