A jövő autóit fejlesztik Budapesten

Hazánkba telepíti innovatív központját a Jaguar, több gyártó is e-autók készítését tervezi

Hazánk fontos szerepet kíván játszani a jövő autóinak megalkotásában, ezt mutatja az innovatív brit gyártó, a Jaguar fejlesztőközpontjának Budapestre telepítése is. Hasonló szándékok vezették a BMW és a Mercedes vezetőit, amikor Debrecenben, illetve Kecskeméten jelölték ki következő gyáruk helyszínét, amelyek egyaránt alkalmasak lesznek e-autók gyártására. Az Audi pedig már meg is kezdte az elektromos motorok gyártását Győrben.

Budapesten lesz a legnagyobb nagy-britanniai autóipari vállalat, a Jaguar új műszaki fejlesztőközpontja – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Jaguar budapesti központjában az új modellek létrehozásával és bevezetésével kapcsolatos fejlesztéseken dolgoznak majd.

A központ jelentőségét az adja, hogy az új Jaguar-modellek 2020-tól alapvetően már elektromos meghajtással futnak. A jövő év elején megnyíló központban első lépésben száz magyar mérnök dolgozik majd az elektromos meghajtás és az informatikai fejlesztés területén.

– A központ klasszikus szellemi műhely lesz, amely a Nagy-Britanniából irányított fejlesztésekben vesz részt. A Jaguar tavaly négymilliárd fontot költött kutatás-fejlesztésre – mondta Szijjártó Péter.

A beruházás jelentőségét mutatja az is, hogy a Jaguarnak a budapestihez hasonló központja csak Nagy-Britanniában, Írországban, Észak-Amerikában és Kínában van. A miniszter szerint az autógyár döntésekor sokat nyomott a latban a magyar adópolitika – ugyanis Európában itt a legalacsonyabb a társasági adó –, valamint a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények és a magyar műszaki felsőoktatás magas színvonala is.

A beruházás jól illeszkedik a magyar gazdaság dimenzióváltásához, amely előtérbe helyezi a csúcstechnológiát és a magas hozzáadott értéket, továbbá megerősíti a magyar–brit befektetői kapcsolatokat és az autógyártás szerepét a magyar gazdaságban.

A magyar autóipar termelési értéke ez év végére várhatóan meghaladja a 8500 milliárd forintot, az év első nyolc hónapjában a gazdasági kibocsátás több mint 28,2 százalékát az autóipar adta, és az itt készülő járművek 91 százalékát exportálják – hangoztatta Szijjártó Péter.

A brit márkának már van üzeme régiónkban. Mint emlékezetes, az indiai kézben lévő Jaguar Land Rover (JLR) 2014–15-ben Magyarországon is tárgyalt leendő közép-európai autógyára helyszínének kijelölésekor, ám végül a szomszédos Szlovákiát választotta. A sorozatgyártás épp a napokban kezdődött el a 300 ezer négyzetméteres üzemben, Nyitrán.

A magyarországi autógyártás jelentős technológiai váltás küszöbén áll, ennek fontos mérföldköve a JLR budapesti fejlesztőközpontjának a megalapítása, ugyanakkor az itt működő autógyárak és beszállítók is komoly erőfeszítéseket tesznek az innovatív technológiák meghonosítására. A BMW debreceni üzemében 2023 körül kezdődhet a termelés, és az üzemben hagyományos, elektromos és hibrid meghajtású modelleket is gyárthatnak majd.

Kecskeméten már épül a Mercedes második üzeme, amely egyben a német autó­gyártó legelső globális full-flex gyára lesz. Ez fontos lépés az intelligens termelés felé, tudniillik a kifejezés arra utal, hogy a különböző felépítésű és meghajtású járművek maximális rugalmasság mellett gyárthatók egyetlen gyártósoron.

A gyár tehát alkalmas lesz villanyautók gyártására is, de az még nem ismert, hogy ténylegesen onnan fognak-e kigurulni az EQ divízió első, tisztán elektromos modelljei. Az Audi pedig szeptemberben jelentette be, hogy elektromos meghajtású járműveket is gyártanak majd Győrben.

2025-ig az Audi valamennyi modellje elérhető lesz elektromos változatban, amelyekbe Győrben készülnek a motorok. Az elektromos autók győri gyártásának indulását még nem véglegesítették, de hogy jelentős fejlemények lesznek ezen a területen, az biztos, hiszen Ingolstadtban úgy vélik, a jövő az önvezető autóké és a fenntartható hajtásrendszereké.

A fenti autógyártók mellett számos TIER1-es beszállító (például a Bosch, a Continental vagy a ThyssenKrupp) fejleszt és gyárt hazánkban innovatív autóipari részegységeket.