A háztartások jövedelmének gyarapodása hajtja a kiskereskedelmet

A háztartások jövedelmének gyarapodásával magyarázható a kiskereskedelmi forgalom bővülése, amely várhatóan a következő hónapokban is folytatódik – reagált Pomázi Gyula, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán a legfrissebb kiskereskedelmi adatokra.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közölte, hogy az előzetesen közöltnél is nagyobb mértékben bővült a kiskereskedelmi forgalom, hiszen a második becslés szerint júniusban az üzletek változatlan áron számolt forgalma a nyers adat szerint 6,8 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 6,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért adatokat. Az augusztus 3-án kiadott első becslés még 6,5 százalékos kiigazítatlan és 6,1 százalékos naptárhatással kiigazított bővülést közölt.

Pomázi Gyula kiemelte, hogy a bővülés az élelmiszereknél és a nem élelmiszerjellegű árucikkeknél is jelentős. Utóbbiak közül – tette hozzá – különösen az iparcikkek és a tartós árucikkek kereskedelme ugrott meg. Hangsúlyozta, hogy a kiskereskedelmi forgalom 60 hónapja nő, bővülésének üteme háromszorosan haladja meg az uniós átlagot.

A helyettes államtitkár megjegyezte, hogy a növekvő jövedelmek a beruházások és a megtakarítások gyarapodáshoz is hozzájárulnak, a fogyasztás bővülése pedig a GDP-re is kedvezően hat. Várakozása szerint a növekedés hasonló ütemben folytatódhat a követező hónapok során is.