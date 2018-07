A 24 órán belüli házhozszállítás bevezetésére készül az IKEA

Kisebb, belvárosi üzleteket nyit az IKEA Nagy-Britanniában, és a változóban lévő fogyasztói szokásokhoz alkalmazkodva készül a 24 órán belüli házhozszállítás bevezetésére is.

Javier Quinones, a svéd lakberendezési vállalat múlt hónapban kinevezett nagy-britanniai és írországi vezetője erről szóló terveit hétfőn ismertette a The Times. A tekintélyes brit napilap szerint a kisebb üzletek közül az első ősszel nyílik meg London központjában, a Tottenham Court Roadon. A kínálat kisebb lesz, konyha- és hálószobai berendezések szerepelnek majd benne.

Az IKEA forgalma az elmúlt hat évben folyamatosan nőtt, profitja azonban az elmúlt egy évben 40 százalékkal 87 millió fontra esett a font gyengülése miatt, és amiatt, hogy a cég nem hárította át a költségeket a vásárlókra.

Az IKEA 1987-ben, a Liverpooltól hozzávetőleg 30 kilométerre lévő Warringtonban nyitotta meg első üzletét az Egyesült Királyságban. A láncnak jelenleg 21 nagyáruháza van a szigetországban, a 22. jövő év elején nyílik meg Greenwich-ben. A kisebb, belvárosi üzletek ötletének felkarolását jelzi viszont, hogy egy másik, a Lancashire grófságbeli Preston közelébe tervezett nagyáruház tervét elvetették, mert már nem tartják „életképesnek”.

Javier Quinones a The Times szerint hangsúlyozta, hogy az internetes vásárlás jelenti a jövőt a kiskereskedelem számára, és ebből az IKEA sem maradhat ki. A svéd márka az egyik legnépszerűbb lakberendezési áruház Nagy-Britanniában, az elmúlt három évtizedben azonban nem vezetett be jelentős változásokat az üzleti modelljében.

A tervek szerint két-három éven belül Londonon kívül is nyílnának kisebb, belvárosi üzletek, és Javier Quinones úgy vélekedett, hogy „egy nap majd több kis üzletük lesz Nagy-Britanniában, mint nagyáruház”. Kis üzleteket akár hónapok alatt is nyithatnak, ami lehetővé teszi a fogyasztói trendekhez való gyorsabb alkalmazkodást, a nagyáruházaknál három-négy évbe is telt, mire elkészültek. Az első belvárosi üzlet különleges lesz amiatt is, hogy az éttermében nem árulják majd az IKEA sok vásárlója körében rendkívül népszerű húsgolyókat – jegyezte meg a The Times.

A lap szerint az IKEA közben jelentős forrásokat fordít a logisztikai fejlesztésekre, hogy fél-egy éven belül az interneten elérhető, hozzávetőleg 10 ezer árufélesége közül csaknem az összes elérhető legyen 24 órán belüli házhozszállítással.