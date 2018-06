Robbie Williams, Ronaldo és Aida Garifullina a megnyitón

Robbie Williams énekes és a kétszeres világbajnok brazil Ronaldo mellett Aida Garifullina orosz operaénekesnő jut szerephez a labdarúgó-világbajnokság csütörtöki megnyitóján.

A Luzsnyiki Stadionban – az Oroszország – Szaúd-Arábia mérkőzés előtt – sorra kerülő showműsort illetően a 44 éves brit zenész a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) honlapján megjegyezte, nagyon boldog, hogy egy ilyen különleges fellépésnek köszönhetően térhet vissza Oroszországba.

„Sok mindent elértem már a karrierem során, de világbajnokságot megnyitni a stadionban helyet foglaló 80 ezer szurkoló, illetve sok millió tévénéző előtt gyerekkori álmom beteljesülése” – mondta Williams.

A FIFA közlése szerint a megnyitó felépítése némileg el fog térni a korábban megszokottaktól: a táncos látványelemek helyett ezúttal a zenéé lesz a főszerep, ráadásul a kezdő sípszó – közép-európai idő szerint 17 óra – előtt mindössze fél órával kezdődik majd a korábbiaknál rövidebb műsor. Egy elem ugyanakkor – a labdarúgás mellett a házigazda ország ünneplése – feltétlenül marad.

A hazai előadókat Aida Garifullina képviseli. A harmincéves tatár származású szopránénekes elmondta, soha nem gondolta volna, hogy részese lehet majd egy ilyen eseménynek. „Egy megvalósuló álomhoz kötődő szimbolikus képet fogok bemutatni az egész világnak” – árult el valamit a programjából.

„A nyitómeccs mindig szimbolikus, ekkor ébredsz rá, hogy amire négy évet vártál, végre ismét itt van” – hangsúlyozta a kétszeres aranylabdás, a nemzetközi szövetségnél háromszor a világ legjobbjának választott 41 éves Ronaldo, aki a futball által megszerezhető dicsőséget képviseli majd, azt, amit minden játékos szeretne elérni ezúttal orosz földön.

„Senki nem tudhatja, mit hoz majd az előttünk álló négy hét, de abban mindenki biztos lehet, hogy emlékezetes torna vár ránk” – egészítette ki szavait.

A műsort az orosz Pervij Kanal (Channel One Russia) szervezi, a program kreatív igazgatója az a Feliksz Mihajlov, aki az eddigi hivatalos események körítéséért is felelt, kezdve a selejtezők sorsolásával. A FIFA-előzetes szerint a megnyitó során a stadion környezetében és a városban is zajlanak majd események.