Párhuzamok az 1998-as és a mostani francia válogatott között

Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság döntőjébe jutott francia válogatott kísértetiesen emlékeztet a húsz évvel ezelőtt győzelmet aratott csapatra – a Le Figaro című francia napilap szerint.

Napra pontosan húsz évvel ezelőtt Franciaország először lett aranyérmes a labdarúgó-világbajnokságon, házigazdaként a döntőben Brazíliát győzte le 3-0-ra.

„Soha nem beszélek nekik 1998-ról (..) Van köztük, aki még nem is élt akkor” – mondta kedd este a Belgium ellen 1-0-ra megnyert elődöntőt követően Didier Deschamps. A 49 esztendős szakvezető húsz évvel azt követően, hogy csapatkapitányként hazai pályán emelhette magasba a vb-trófeát, most szövetségi kapitányként is a csúcsra érhet, a brazil Mario Zagallo és a német Franz Beckenbauer után harmadikként a futballtörténelemben.

Deschamps nem tagadta: Aimé Jacquet, az 1998-as válogatott szövetségi kapitánya sokban hatott rá

„Sokat tanultam mellette, és nagyon tisztelem őt” – hangsúlyozta.

Jacquet-hez hasonlóan Deschamps is számos bírálatot kapott a hazai sajtóban amiatt, hogy egyeseket nem hívott meg a válogatottba. Jacquet-nek David Ginola soha nem bocsátotta meg, hogy kimaradt a válogatottból, Deschamps-ra pedig Karim Benzema neheztelhet amiatt, hogy az edző szerint túlságosan védekező játékstílusa miatt nem lett helye a csapatban.

Benzema legutóbb 2015-ben, az örmények elleni felkészülési mérkőzésen lépett pályára a francia nemzeti csapatban. Azt követően kizárták az együttesből, mert érintett volt válogatottbeli csapattársa, Mathieu Valbuena szexvideós zsarolásában. Az eltiltást 2016 szeptemberben feloldották, de Deschamps azóta sem számított rá.

A Le Figaro szerint azonban a mostani szövetségi kapitány elsősorban azt leste el elődjétől: hogyan kell a tisztelet, figyelem és csapatszellem hármas egysége szerint felépíteni egy erős válogatottat. Egyikük sem tűr el sztárallűröket, szeszélyeket vagy különszerződéseket.

„Semmit nem hagyunk” – az 1998-as világbajnok csapat híres alapgondolatát tanította meg Deschamps a mostani válogatottnak is.

Húsz évvel ezelőtt a Le Figaro szerint a bombabiztos védekezésnek köszönhették a franciák a világbajnoki sikert. A Bixente Lizarazu, Lilian Thuram és Laurent Blanc fémjelezte védelmet a vb hét mérkőzésén csak kétszer késztették megadásra az ellenfelek – akkor is csak egy-egy alkalommal -, és a francia válogatott abban a szellemben játszott, mely szerint a vb-trófeát a középpályán kell megnyerni.

Az együttesnek most is a hátvédek közötti fegyelmezettség az erőssége, jóllehet az nem annyira szilárd, mint húsz éve, és már a döntő előtt négy gólt kaptak a tornán. Bár abból hármat az Argentína elleni nyolcaddöntőben, egyet pedig még előtte a csoportkörben az ausztráloktól, viszont a negyed-, majd az elődöntőben ellenfeleik gól nélkül maradtak, miként további két csoportriválisuktól is.

Blanc Paraguayjal, Thuram pedig Horvátországgal szemben szerzett gólt 1998-ban, és jutatta tovább övéit. Húsz évvel később a jelenlegi védők közül Benjamin Pavard Argentína, Raphaël Varane Uruguay, Samuel Umtiti pedig Belgium ellen talált a kapuba. A kapus Hugo Lloris pedig ugyanolyan, ha nem fontosabb szerepet játszik a válogatottban, mint Fabien Barthez 1998-ban.

„Ahogy követik egymást a találkozók, és figyeljük a forgatókönyvet, egyre inkább déja vu érzésünk van. És egyre inkább bízunk ugyanabban a végeredményben. Kivéve a pontos és nagyvonalú Olivier Giroud esetében, akinek a gólszámlálója még nem indult be, hasonlóan Stéphane Guivarc’hhoz húsz évvel ezelőtt” – hívta fel a figyelmet a lap.

A Le Figaro szerint az a nagy kérdés, hogy a francia válogatott sztárjának és az ország reménységének, Antoine Griezmannak összejön-e egy olyan befejezés, mint Zinédine Zidane-nak 1998-ban. Mindkét labdarúgót végig bírálták a torna alatt, és mindketten megosztják a közvéleményt. A lap szerint ez azonban tökéletesen megfelel Griezmannak, akiről minden lepereg, s nem titkolja, hogy Oroszországban vagy 2022-ben Katarban világbajnok szeretne lenni.

A háromgólos Kylian Mbappé – aki alig 19 évesen robbant be az európai elitbe – a lap szerint még Griezmannál is erősebb ellenálló képességgel bír bármilyen nyomással szemben. Annak az ambiciózus fiatalságnak az emblematikus figurája, amelyet az 1998-as csapatban Thierry Henry és David Trezeguet képviselt.

„A fiatalok őrületet hoznak és semmitől sem félnek” – mondta Deschamps annak a csapatnak a tagjairól, amelynek átlagéletkora 25,6 év, s ezzel az egyik legfiatalabb válogatott az oroszországi világbajnokságon. Húsz évvel ezelőtt a francia válogatott valamivel idősebb volt (26,7 év), de akkor is a fiatalok kiválósága határozta meg a csapatot – írta a Le Figaro.