Oroszország nem kegyelmezett

Két meglepetés, három potyagól, japán és szenegáli győzelem, szinte biztos hazai továbbjutás

Japán és Szenegál szolgáltatta a játéknap meglepetését a labdarúgó vb-n. Előbbi Kolumbiát, utóbbi a vártnál sokkal gyengébben teljesítő Lengyelországot győzte le. A játéknap harmadik meccsén az oroszoknak negyedóra foci is elég volt Egyiptom ellen. A házigazda két meccs után százszázalékos, és biztosította a helyét a legjobb 16 között.

Sok mindent elárul a mindig kritikus angol sportsajtóról, hogy a Tunézia elleni nyögvenyelős győzelmet követően sem döngölte a földbe a játékosokat és Gareth South­gate kapitányt sem. Pedig lett volna miért vitriolba mártani a tollat a szigetországban.

Az angol válogatott – a volgográdi éjszakában repkedő szúnyogokra panaszkodó Harry Kane két góljával – cseppet sem meggyőző játékkal győzte le 2-1-re Tunéziát. Az angolok óvatos optimizmusa érthető: ha csak a statisztikából indulunk ki, a nagy tornák (Eb, vb) elmúlt 24 megnyitó mérkőzésén a Tunézia elleni siker csak a hatodik volt a sorban.

A Guardian több pozitívumot is kiszúrt a meccsen, ebből az egyik meglehetősen gúnyos. A kispad mellett mellényben álló Gareth Southgate szövetségi kapitány stílust teremtett a világbajnokságon. Ilyen „harmadik utas” öltözködés eddig nem volt jellemző a futball világában. Ami a szakmai részt illeti, ott is vannak biztató jelek. Anglia-szerte nagy reményeket fűznek Marcus Rashford és Ruben Loftus Cheek játékához. A két villámgyors labdarúgó rövid idő alatt is megmutatta, hogy lehet rájuk számítani a soron következő meccseken.

A vb-újonc Panama csak egy félideig volt partiképes Belgium ellen, s erre nyugodtan alapozhat az angol közvélemény. Apropó, belgák! A szaksajtó Romelu Lukaku dicséretét zengi: a Panama ellen duplázó támadó korábbi interjújából idéztek. A kongói származású csatár nagyon szerette volna, hogy a nagyapja is tanúja legyen a sikereinek. „Csak azt szeretném, ha látná az életünket.

Bárcsak még egyszer beszélhetnék vele telefonon. Mondanám neki: Látod? Megmondtam. A lányod jól van. Nincs többé patkány a lakásban. Nincs több földön alvás, nincs stressz. Jól vagyunk. Ismerik a nevünket.” Lukaku Panama elleni két gólja szemre is tetszetős volt, bár nyilván az erősebb futballnemzetek ellen sokkal nehezebb dolga lesz.

A japán császári ház tagjának, Takamado Hiszako hercegnőnek könnyebb dolga volt. A Japán Labdarúgó Szövetség tiszteletbeli elnöke volt az első 102 év után, aki hivatalos látogatást tett Oroszországban. Természetesen a futballválogatott vonzotta a hercegnőt Szaranszkba, így ő is láthatta, amint Japán bosszút áll Kolumbián a négy évvel ezelőtti vb-n elszenvedett vereségért.

Az elmúlt vb meglepetéscsapata már a meccs elején emberhátrányba került, Sánchez volt az idei torna első kiállított játékosa, miután kézzel ütött bele a labdába a saját 16-osán belül. A jogos 11-est Kagava értékesítette, majd a kolumbiaiak még az első félidőben egyenlítettek egy cseles szabadrúgás-variáció végén. A szünet után érkezett Oszako, és az ő fejesével nyert Japán az esélyesebbnek tartott Kolumbia ellen.

Ugyanebben a csoportban Lengyelország és Szenegál is bemutatkozott a tornán: a feledhető színvonalú mérkőzésen két potyagól döntött az afrikaiak javára. Az első félidőben Idrissa Guyene lövése megpattant egy lengyel lábon, így az elvetődő Szczesnynek nem volt esélye a hárításra.

A folytatásban újra a balszerencse sújtotta a lengyeleket: Krychowiak érthetetlen módon „vakon” passzolta hátra a labdát a kapusának, a szemfüles Niang lecsapott az ajándéklabdára, amit elvitt a kapus mellett, és a hálóba passzolt. Erőlködtek a lengyelek, a végén a szépítő gólt meg tudták szerezni, Krychowiak valamit jóvá tett a szörnyű hibájából, de nem eleget.

A lengyel válogatott vereséggel kezdte a vb-t, különösen Robert Lewandowski okozott csalódást: a Bayern München világklasszis centere felőrlődött a védők között, szinte momentuma sem volt.

Az orosz válogatott második csoportmérkőzésén Egyiptommal találkozott. A házigazda nagyon megszenvedett az első félidőben, hiába birtokolta többet a labdát, de nem tudott komoly helyzeteket kialakítani.

A másik oldalon a Bajnokok Ligája-döntő óta az első tétmeccsét játszó Mohamed Szalah mozgatta a szálakat, de egyedül kevés volt az oroszok ellen. A mérkőzés a második félidő elején dőlt el: a 47. percben Fatih öngóljával szerzett vezetést a szbornaja, 12 perc múlva Cserisev passzolt elegánsan az egyiptomi kapuba egy tanítanivaló támadás végén, majd Dzjuba erőszakosan kiverekedett magának egy helyzetet, amit gólra váltott. A hajrában Szalah ugyan még szépített, de ez csak szépségtapasz volt. Egyiptom két meccs után búcsúzott, Oroszország eddig hibátlan a vébén.

Keddi eredmények. H csoport, 1. forduló: Japán–Kolumbia 2-1 (1-1), Szaranszk, Mordovia Aréna, 40 842 néző, v.: Damir Skomina (szlovén). Gólszerzők: Kagava (6., 11-esből), Oszako (73.), illetve Quintero (39.). Piros lap: C. Sanchez (3.). Szenegál–Lengyelország 2-1 (1-0), Moszkva, Szpartak-stadion, 44 190 néző, v.: Navaf Abdulla Sukralla (bahreini). Gólszerzők: Cionek (öngól, 38.), Niang (60.), illetve Krychowiak (86.). A csoport, 2. forduló: Oroszország–Egyiptom 3-1 (0-0), Szentpétervár, Kresztovszkij-stadion, 51 000 néző, v.: Enrique Cáceres (paraguyai). Gólszerzők: Fatih (öngól, 47.), Cserisev (59.), Dzjuba (62.), illetve Szalah (73.)