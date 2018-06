Nyert a fair play, vesztett a futball

Nehezen ocsúdik a labdarúgóvilág a német kudarcból, Joachim Löw jövője még nem dőlt el

Véget ért a csoportkör, egy nap szusszanás után holnap már kezdődnek is a nyolcaddöntők az Oroszországban zajló labdarúgó-világbajnokságon. Ha a színvonal miatt lehet is hiányérzetünk, izgalmakban nincs hiány. A záróforduló mind a négy nap tartogatott érdekességet, meglepetést. Tegnap a G csoportban Anglia és Belgium már továbbjutóként csak az első – helyesebben a második – helyről döntött, a H jelű négyesből pedig Kolumbia mögött Japán kevesebb sárga lapjának köszönhetően lépett tovább Szenegállal szemben a legjobb tizenhat közé.

Hétfőn a spanyol, portugál duó zárta kiélezetten a B csoportot, ahelyett hogy előnyből érkezve a harmadik fordulóhoz simán bejutott volna a legjobb tizenhat közé. Kedden az tartotta lázban a futballvilágot, vajon Lionel Messi már a csoportkör végeztével lelép-e a színről, s úgy fejezi be a pályafutását, hogy Argentínát nem vezeti vb-győzelemre. (Más kérdés, hogy Diego Maradona ellopta a show-t Messitől és társaitól: az ő műsora garantáltan több klikkelést, nagyobb érdeklődést hozott, mint Rojo győztes találata a 86. percben. Látva Maradona formáját, nemcsak Messiék sikeréért, az ő egészségéért is van okuk aggódniuk az argentinoknak.) Szerdán következett az újabb, immár tragédiába torkolló német dráma, tegnap pedig nyert a fair play, de vesztett a futball. (Erről lejjebb majd részletesen.)

S az izgalmaknak van egy katalizátoruk: a világbajnokságon most bevezetett videóbíró. A VAR-rendszer, a vitás esetek elemzése önmagában is megérne egy cikket, e helyütt egyetlen esetre szorítkozunk, amely összefügg a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetésével. Ha nincs videózás, a játékvezető les címén minden bizonnyal érvényteleníti a koreaiak első gólját Németország ellen, merthogy élőben sem ő, sem más nem látta, nem láthatta, hogy a labda Toni Kroostól került Kimhez. S ki tudja, ez esetben a németek a hátralévő percekben begyötrik-e a győzelmet érő gólt?

A németek korai búcsúja fölött nehezen tér napirendre a futballvilág. Pedig – mi is megírtuk – a közelmúltban címvédőként kiesett Franciaország (2002-ben), Olaszország (2010) és Spanyolország (2014) is a csoportkörben, ám a három eset együtt sem váltott ki akkora megdöbbenést, mint a németek mostani kudarca. Joachim Löw szerda este azt nyilatkozta, aludnia kell egyet a történtekre, mielőtt döntene a folytatásról – tegnap még nem érkezett híre, hogy lemondana, netán leváltanák.

A német közvélemény is megosztott, hogy valóban az ő távozása lenne-e a megoldás. A németek azért értetlenkednek, mert nem volt előszele a bukásuknak. A Nationalelf 2017-ben B kerettel is magabiztosan megnyerte a vb-főpróbát, a Konföderációs Kupát, az U21-es csapat pedig az Európa-bajnoki címet zsebelte be. Vajon mi történt egy év alatt? Az elemzésnek könyvtári irodalma lesz, abban azonban már most a legtöbben egyetértenek, hogy Löwöt ezúttal cserbenhagyta az ösztöne, korábban rendre ráérzett a megfelelő összetételre, most viszont többször is tévedett. Először is a kapus posztján.

Ő maga nyilatkozta Manuel Neurre utalva még májusban: nem lehet úgy a vb-n védeni, ha valaki az egész idényt kihagyta sérülés miatt. Ehhez képest nem csupán kivitte a Bayern hálóőrét a vb-re, hanem őt jelölte a kezdőbe. Pedig ott volt magától értetődő választásként, helyettesként a Barcelona 1-ese, Ter Stegen. Neuer Mexikó ellen csúcsformában hárította volna Lozano lövését, most nem. Betlizett továbbá Timo Werner centerként, Thomas Müller technikai fogyatékossága pedig élesen kiütközött.

A németek kiesése a világbajnokság végső kimenetelére is hatással lehet. A braziloknak így nem volt okuk taktikázni, megnyerték az E csoportot, tegnap pedig az Anglia–Belgium találkozón mindkét csapatnak az lehetett a célja, hogy szoruljon a második helyre a G csoportban, és így kerülje el Brazíliát. Ezt a célt feledhető, de legalább tisztességes meccsen Anglia érte el – avagy le a kalappal a belgák előtt.

A H csoportban Kolumbia Szenegál ellen megközelítőleg sem nyújtotta azt az elsöprő támadójátékot, mint a 2. fordulóban Lengyelország ellen, ráadásul már az első félidő derekán elvesztette a sérülés miatt lecserélt James Rodri­guezt, mégis kicsikarta a győzelmet és a továbbjutást. A második hely sorsa úgy dőlt el, mint a világbajnokságok történetében korábban még soha. Japán és Szenegál egyaránt 4 pontot gyűjtött, egymással döntetlent játszott, s a gólkülönbsége (4-4) is megegyezett.

A szabályok szerint ebben az esetben a piros és sárga lapok alapján kalkulált fair play pontok döntenek. Japán a három mérkőzés során négy, Szenegál viszont hat sárga lapot szedett össze, ezért az ázsiaiak folytathatják a legjobb tizenhat között. Kifizetődött tehát a sportszerűség, gondolhatnánk. Csakhogy a volgográdi közönség nem véletlenül fütyülte ki a japánokat, akik – ahogy mondani szokás – csalták a futballt, csak arra ügyeltek, nehogy újabb sárga lapot kapjanak.

Csütörtöki eredmények. G csoport, 3. forduló: Belgium–Anglia 1-0, Kalinyingrád, gól: Januzaj (51.); Panama–Tunézia 1-2, Szaranszk, gól: Meriah (31.), illetve Ben Youssef (51), Khazri (66.); a végeredmény: 1. ­Belgium 9, 2. Anglia 6, 3. Tunézia 3, 4. Panama 0.

H csoport, 3. forduló: Szenegál–Kolumbia 0-1, Szamara, gól: Mina (74.); Japán–Lengyelország 0-1, Volgográd, gól: Bednarek (59.). A végeredmény: 1. Kolumbia 6 pont, 2. Japán (4-4) 4, 3. Szenegál (4-4) 4, 4. Lengyelország 3.