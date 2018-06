Mexikói csoda a címvédő ellen

A világbajnok németek vereséggel kezdték a tornát, a brazilok döntetlent játszottak Svájccal

Argentína csak 1-1-es döntetlent játszott Izlanddal, Lionel Messi pedig kihagyott egy 11-est, és ekkor kevesen hitték, hogy a németek még bosszúsabbak lesznek az első mérkőzésük után az oroszországi labdarúgó-vb-n. Márpedig ez a helyzet, mert a tompán kezdő címvédő tegnap 1-0-ra kikapott a lelkes mexikóiaktól. Nem mellékesen futballforradalom zajlik a tornán, a világbajnokságok történetében most először, a Franciaország–Ausztrália találkozón ítéltek meg büntetőt a videóbírós technológiával.

Nem példa nélküli, hogy a címvédő kikap az első mérkőzésén, négy éve a spanyolok 5-1-es KO-ba szaladtak bele a hollandok ellen, és aztán nem is jutottak tovább a csoportjukból. 2002-ben a franciák „csak” 1-0-ra maradtak alul Szenegállal szemben, és úgy kullogtak haza, hogy a három csoportmeccsen egy gólt sem szereztek.

A németek ettől persze most messze vannak, de a tegnapi, Mexikó elleni 1-0-s vereségüket nem lesz könnyű megemészteniük. Mert nem arról volt szó, hogy az F csoportban játszott meccsen Moszkvában az észak-amerikai együttes véletlenül talált egy gólt, amúgy meg foggal-körömmel védekezett, és 90 percen át csak rombolt – ellenkezőleg!

Már az elején magához ragadta a kezdeményezést, a játékosai átszáguldottak a német középpályán, a 35. percben pedig Lozano egy villámgyors kontra végén úgy mattolta Neuer kapust, hogy előtte még Özilt is megetette egy lövőcsellel. A németek az első félidőben gyakorlatilag nem is tértek magukhoz, azzal együtt, hogy Kroos szabadrúgása után Ochoa a keresztlécre tolta a labdát.

Fordulás után a világbajnok nagy erőket mozgósított, helyzetei is akadtak Ochoa kapuja előtt, mindhiába, Mexikó pedig akár még növelhette is volna az előnyét. „A második félidőben a mexikóiak már kezdtek fáradni, és megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtunk élni velük. Amikor a vb-n a három csoportmeccsből az elsőt elveszíted, érzed a nyomást…” – vallotta be Kroos.

Este az E csoportban az ötszöros világbajnok Brazília nem akart ugyanígy járni, és a 20. percben Coutinho remek lövésével meg is szerezte a vezetést. Ám ezután a dél-amerikai alakulat visszavett a tempóból, a vérszemet kapó svájciak pedig az 50. percben egyenlítettek, egy szöglet után Zuber fejelte be a labdát. Tegyük hozzá, előtte ellökte Mirandát… Brazília idén először kapott gólt. Több találatot már nem láttunk, így az 1-1-gyel a svájciak is kisebb fajta vagy nem is olyan kicsi csodát tettek.

Még szombaton Kazanyban bő tíz perc telt el a Franciaország–Ausztrália találkozó második félidejéből, amikor egy kiugratásnál Griezmann csapott le a labdára, majd a tizenhatoson belül elesett. Andrés Cunha uruguayi játékvezető nem látott okot közbeavatkozni, ám fél perc múlva megállította a játékot és jelezte, igénybe veszi a videóasszisztens segítségét. A moszkvai agyközpontban ülő bírói brigád jelezte neki: jó lenne, ha megnézné a jelenetet a pálya melletti monitoron. Így tett, és ezután 11-est ítélt, a büntetőt pedig Griez­mann belőtte, ezzel vezetést szereztek a fran­ciák, akik végül 2-1-re győztek.

A történelmi 11-es megítélése nem volt egyszerű eset, mert Risdon előbb a labdát találta el, ám a továbbfutó francia csatár egy ütemmel később az ausztrál védő lendülő lábában esett el. Ha úgy tetszik, ez már egy másik eset volt, és kétségkívül büntetőt kellett ítélni.

A franciák második góljában is megjelent a csúcstechnológia. Pogba lövése után – amelybe beleléptek – centimétereken múlt, hogy a labda a felső lécről levágódva teljes terjedelmével a gólvonal mögött ért talajt. Ugyan onnan kifelé pattant, a gólvonal-technológia immár összeköttetésben van a játékvezető okosórájával, így Cunha abban a szempillantásban tudta, hogy gól született.

Szaranszkban Bakary Papa Gassama gambiai játékvezetőnek is Moszkvából jeleztek, hogy a Peru–Dánia találkozón talán meg kellene adni egy 11-est, mert a dán tizenhatoson belül Poul­sen elhúzta a cselező Cueva lábát. A bíró visszanézte az esetet, és meg is adta a jogos büntetőt. Az már más kérdés, hogy Cueva a kapu fölé vágta a labdát, a meccs lefújása után pedig zokoghatott, mivel a nagy szívvel küzdő peruiak 1-0-ra kikaptak.

Annak a 11-esnek persze nagyobb a visszhangja–, amelyet a moszkvai Szpartak Stadionban hagytak ki, mert az argentin válogatottból Messi hibázta el. Az izlandi kapus, Halldórsson 1-1-es állásnál kiütötte minden idők egyik legnagyobb labdarúgójának lövését, aki így a legutóbbi hét büntetőjéből négyet elhibázott, és mivel maradt az állás, a vb-újonc – a futball-világbajnokságra valaha kijutott legkisebb lélekszámú, 330 ezer fős lakosságú ország válogatottja – pontot csent a dél-amerikai óriástól.

Jorge Sampaoli, az argentinok szövetségi kapitánya szerint nem járatták elég gyorsan a labdát, ezért nem nyertek. „Több variációt kell kidolgoznunk arra, hogyan megyünk előre” – dohogott a mester. Messi kihagyott büntetőjével kapcsolatban annyit jegyzett meg, ez is a futball része…

Hétvégi eredmények. C csoport, 1. forduló. Franciaország–Ausztrália 2-1 (0-0), Kazany, Kazany Aréna, 41 300 néző, jv.: Cunha (uruguayi). Gólszerzők: Griez­mann (58., 11-esből), Behich (öngól, 81.), illetve Jedinak (62., 11-esből). Dánia–Peru 1-0 (0-0), Szaranszk, Mordovia Aréna, 40 500 néző, jv.: Gassama (gambiai). Gólszerző: Poulsen (59.).

D csoport, 1. forduló: Argentína–Izland 1-1 (1-1), Moszkva, Szpartak Stadion, 44 190 ezer néző, jv.: Marciniak (lengyel). Gólszerzők: Agüero (19.), illetve Finnbogason (23.). Horvátország–Nigéria 2-0 (1-0), Kalinyingrád, 31 136 néző, jv.: Ricci (brazil). Gólszerzők: Etebo (32., öngól), Modric (71., 11-esből).

E csoport, 1. forduló: Szerbia–Costa Rica 1-0 (0-0), Szamara, 40 170 néző, jv.: Died­hiou (szenegáli). Gólszerző: Kolarov (56.). Brazília–Svájc 1-1 (1-0), Rosztov-na-Donu, Rosztov Aréna, 43 472 néző, jv.: Ramos (mexikói). Gólszerző: Coutinho (20.), illetve Zuber (50.).

F csoport, 1. forduló: Mexikó–Németország 1-0 (1-0), Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78 011 néző, jv.: Fagha­ni (iráni). Gólszerző: Lozano (35.).