Merre lépnek a szakadék széléről?

Az argentinoknak meg kell verniük a nigériaiakat, de ez sem feltétlenül elég

A horvát labdarúgó-válogatott már a szakadék szélére állította Argentínát a világbajnokságon, amikor csütörtökön 3-0-ra kiütötte, és a csoportkör zárófordulójában ma bele is lökheti, ha nem teszi oda magát az izlandiak ellen. Márpedig déli szomszédainknak nincs okuk a nagy igyekezetre, a D csoportból már továbbjutottak, jó eséllyel szűk vereséggel is csoportelsőként masíroznak be a nyolcaddöntőbe, és bevallottan az egyenes kieséses párharcot tartják szem előtt.

Így azt is, hogy közülük hatan gyűjtöttek már be sárga lapot – Rakitic, Rebic, Vrsalj­ko, Mandzukic, Brozovic és Corluka –, akik újabb figyelmeztetés esetén nem játszhatnának a 16 között; nagy kérdés, hogy vállalják-e a kockázatot. Horvátország és Izland a vb-selejtezőkön is ugyanabban a csoportban volt, egymás elleni meccseiken a házigazda győzött, Izland 1-0-ra, Horvátország 2-0-ra, de a végelszámolásnál az északiak végeztek az élen két ponttal többet gyűjtve, Modricék pótselejtezőn jutottak ki a vb-re.

A tornán az argentinok két meccsen csupán egy pontot kapartak össze, ezzel a négyes utolsó helyén állnak, de ha Szentpéterváron legyőzik a nigé­riai­a­kat, akkor őket biztosan megelőzik. Az ugyancsak egypontos izlandiaknak viszont eggyel jobb a gólkülönbségük, és nekik is lesz miért hajtaniuk Rosztovban.

A dél-amerikaiaknál természetesen áll a bál, hogy ilyen helyzetbe kerültek. A horvátok elleni vereség után elterjedt a hír, hogy a megfáradt erőemelőnek kinéző Jorge Sampaolit azonnali hatállyal kirúgják, és Jorge Burruchaga ül a helyére, de ha nem, a mai meccsre akkor sem a tekintélyét vesztett szakvezető állítja össze a csapatot, hanem a játékosok. Az Albiceles­ténél azonban valahogy mégis sikerült összezárni és megakadályozni a szennyes kiteregetését.

Javier Mascherano azt mindenesetre elismerte, hogy krízismegbeszélést tartott a csapat és a kapitány. „A futballról beszéltünk és arról, hogyan kerülhetnénk ki a gödörből. Még a legjobb edzők is kérhetnek tanácsot a játékosoktól” – bökte ki a 145-szörös válogatott védekező középpályás. Mascherano a válogatott legnagyobb ászával, az eddig csődöt mondott Messivel kapcsolatban megjegyezte, hogy a többi emberhez hasonlóan ő is lehet frusztrált, de úgy érzi, hogy ennek ellenére jól van, ők pedig bíznak benne.

A 31. születésnapját múlt vasárnap ünneplő – ha jelen helyzetben mondhatunk ilyet – Messit motiválhatja, hogy megérkezett a felesége és három fia, és az ötszörös aranylabdás feltehetően nem arra készül, hogy holnap már a vb minden gondjától megszabadulva elviszi őket az Ermitázsba… Az biztos, hogy szarvashibája után Caballero kikerül a kapuból, és Armani váltja, a River Plate hálóőre most debütál a válogatottban – mi tagadás, nem irigyeljük.

A C csoportból Franciaország már továbbjutott, és ha ma Moszkvában békés döntetlent játszik a dánokkal, akkor magával viszi az ellenfelét is.

A második helyen álló skandinávoknak még a vereség is beleférne, ha az ausztrálok nem nyernek a peruiak ellen. S bár a dél-amerikaiak már kiestek, az első két fordulóban olyan nagy szívvel játszottak, hogy borítékolhatjuk_ nem adják olcsón a bőrüket.

Mai műsor. C csoport, 3. forduló: Dánia–Franciaország, Moszkva, Luzsnyiki Stadion 16.00 (tévé: M4 Sport); Ausztrália–Peru, Szocsi 16.00 (Duna). A csoport állása: 1. Franciaország 6 – már továbbjutott, 2. Dánia 4, 3. Ausztrália 1, 4. Peru 0 – kiesett.

D csoport, 3. forduló: Nigéria–Argentína, Szentpétervár 20.00 (tévé: M4 Sport), Izland–Horvátország, Rosztov 20.00 (Duna). A csoport állása: 1. Horvátország 6 – már továbbjutott, 2. Nigéria 3, 3. Izland 1 (1-3), 4. Argentína 1 (1-4).