Lassú és tehetetlen futball, történelmi vereség, történelmi szégyen

Azt már vélhetően minden olvasónk jól tudja, hogy az oroszországi labdarúgó-világbajnokság legmegdöbbentőbb eredménye született meg szerda délután Kazanyban.

Németország a végül kilencperces hosszabbításban két gólt kapott a Koreai Köztársaság együttesétől, miközben a német játékosok ez alatt a közel 100 perc alatt sem voltak képesek a kapuba találni. Joachim Löw előzetesen vb favoritnak tartott címvédő együttese így csoportja utolsó helyén zárt, számára véget ért a vb.

Mint tudvalévő, Németországban a labdarúgás senkit sem hagy hidegen – egy négyszeres világbajnok hazájában ez természetes is, mint ahogy az is, hogy a kudarc után a sajtóban rögtön megkezdődött a felelőskeresés, melynek fókuszában a szövetségi kapitány áll.

A legnagyobb német sportlap, a Kicker internetes kiadása a Mindent ki kell vizsgálni a fiaskó után címmel indít.

A lap szakértő riportere, Oliver Hartmann emlékeztet rá, hogy a német válogatott történetében még soha nem fordult elő, hogy egy világbajnokságon nem jutott tovább csoportjából. Eddig.

A szerző történelmi összeomlásról beszél, ugyanakkor feleleveníti, hogy 2002-től kezdve ez már a negyedik olyan vb, hogy a címvédő nem tud továbbjutni kvartettjéből. 2002-ben a franciákkal, 2010-ben az olaszokkal, négy éve a spanyolokkal, most pedig a németekkel esett meg ez a szégyen.

Hartmann szerint a németek ezen a vb-n látott lassú és „tehetetlen” futballja egy nyolc éves korszak kínos végét jelenti. Szerinte Joachim Löw-vel már nem lehet tovább folytatni, a 2020-as Eb és a 2022-es világbajnokság szemszögéből nézve radikális változás szükséges.

A Kicker egyébként szavazást is indított honlapján, melynek kérdése természetesen a vb rajt előtt egy hónappal a német labdarúgó szövetséggel újabb, 2022-ig tartó szerződést kötő kapitány jövője.

A Spiegel című lap online kiadása ezzel a felütéssel indít: „Sajnáljuk Németország, mindennek vége”. A portál cikkében közli a Daily Mail című brit lap szalagcímét, amely ezúttal német nyelven íródik: „Auf wiedersehen!”

A lap idézi a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) vezetőjét, Reinhard Grindelt, aki úgy nyilatkozott: „Az egész német futball, mi mindannyian veszítettünk”

A die Welt internetes kiadása a „történelmi vereség, történelmi szégyen” kifejezést használja és idézi a válogatott kapusának, Manuel Neuernek meccs után adott nyilatkozatát. A csapatkapitány szerint a német együttes teljesítménye alapján nem is érdemelte volna meg a továbbjutást. Neuer emlékeztet rá, hogy saját kezükben volt a sorsuk, mégis képtelenek voltak megnyerni a mérkőzést. „Ez az egész szánalmas és kiábrándító” – tette hozzá érthető keserűséggel a Nationalelf 1-ese.

Időközben megszólalt Joachim Löw is. A szövetségi kapitány egyetért Neuerrel abban, hogy a válogatott nem érdemelt volna győzelmet és továbbjutást, de a kiesés ellenére nem látja sötétnek a jövőt. „A kudarc az én felelősségem, rendkívül csalódott vagyok” – tette hozzá Löw.

Az természetesen nem lehet kérdés, hogy a csütörtökön megjelenő német nyomtatott lapok is alaposan leszedik majd a keresztvizet a döbbenetes kudarcot szenvedett válogatottról, ennek a leszereplésnek egészen biztosan komoly következményei lesznek Németországban, az okok boncolgatása pedig még sokáig eltart majd.

Végezetül pedig csak néhány adalék annak megértéséhez, mekkora meglepetés a németek ilyetén történő vb-búcsúja:

– amellett, hogy a világbajnokságok történetében a Nationalelffel még soha nem fordult elő korábban, hogy nem jutott tovább csoportjából – 1938-ban az első fordulóban kiesett Svájccal szemben egy megismételt mérkőzésen, de akkor nem volt csoportkör – soha ilyen kevés gólt (kettőt) – nem szereztek vb-n;

– első vb sikerük – 1954 – óta sosem fordult elő a németekkel, hogy ne jutottak volna be a legjobb nyolc közé, ráadásul onnan is 1962, 1978, 1994 és 1998 kivételével mindig beverekedték magukat legalább az elődöntőbe, sőt hét ízben döntőt is játszhattak, amelyek közül hármat – ’74, ’90 és 2014 – meg is nyertek.

A világbajnokságra ki sem jutó Olaszország után tehát egy újabb futballnagyhatalom nélkül folytatódnak a 2018-as vb eseményei.