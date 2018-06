Kane is mesterhármast rúgott

Kolumbia lefutballozta a lengyeleket, akik ezzel már biztosan nem juthatnak a nyolcaddöntőbe

Közel került a kieséshez a címvédő Németország, ám fordulatos, drámai pillanatokban bővelkedő mérkőzésen a hosszabbításban kicsikarta a Svédország elleni győzelmet. A mexikói Javier Hernández a harmadik világbajnokságán is gólt tudott szerezni, Panama is büszkélkedhet egy történelmi találattal. Anglia és Belgium fölényes sikerekkel jutott tovább már a második körben, a hétvégén eldőlt, hogy Panama, Tunézia, Dél-Korea és Lengyelország már nem juthat tovább, utóbbit Kolumbia szinte lemosta a pályáról.

Nyizsnyij Novgorodban elszabadult a pokol. Panama szurkolói valósággal tomboltak a boldogságtól: Felipe Baloy megszerezte az ország első világbajnoki gólját. Sokan önfeledten ugráltak, mások önkívületben üvöltve osztották meg az égiekkel az örömüket, többen pedig szelfivel örökítették meg ezt a történelmi pillanatot. Nekik ennyi is elég volt az ünnephez, az mellékessé vált, hogy Anglia ekkor már 6-0-ra vezetve lényegében tönkreverte kedvenceiket.

Így aztán mindkét fél mosolygós arccal hagyta el a játékteret a mérkőzés lefújása után. Panama természetesen kiesett, de ki bánta, ha egyszer gólt szerzett, az angolok pedig továbbjutottak, ráadásul csapatkapitányuk, Harry Kane mesterhármast szerzett két tizenegyesből és egy, a sarkáról bepattanó lövésből, így öt találattal átvette a vezetést a torna góllövőlistáján – mind külön-külön is elegendő a boldogsághoz, együtt pedig főleg az. A britek egyébként nem sokat teketóriáztak, már a 8. percben egyértelművé tették, ők a jobbak, és a szünetig öt gólt szerezve gyorsan elrendezték a három pont sorsát, ekkora különbséggel egyébként még sohasem győztek világbajnokságon.

A harmadik fordulóban azzal a Belgiummal játszanak majd, amely hasonló fölénnyel szombaton 5-2-vel lépett túl Tunézián. Eden Hazard és Lukaku egyaránt duplázott, csapatuk nagyszerűen működött, és sima győzelmet aratott. A belgák és az angolok ugyanannyi pontot szereztek, a gólkülönbségük is egyforma (8-2), így ha egymással döntetlent játszanak, az lesz a csoportelső, amelyik kevesebb piros, illetve sárga lapot kap.

Maradva a szombati játéknapnál, Mexikó gond nélkül győzte le és ejtette ki ezzel Dél-Koreát, amely csak a 93. percben tette szorosabbá az eredményt a szépítő góllal. Javier Hernández, becenevén Chicharito a harmadik világbajnokságán is a kapuba talált, a válogatott meccseit tekintve pedig elérte az 50 gólos álomhatárt. Mexikó ezzel a csoport élére lépett, de papíron még nem lélegezhet fel, ahhoz a svédeknek nem szabadott volna kikapniuk a németektől, de kikaptak.

Ráadásul drámai mérkőzésen. Az első emlékezetes momentum Szymon Marciniak játékvezetőé, aki a 16. percben nem adott meg egy nyilvánvaló büntetőt Svédország javára, sőt, Jerome Boatenget ki kellett volna állítania, és ami ennél is meglepőbb: a jelek szerint a videóbíró sem jelezte neki, hogy itt bizony történt valami… Ezután Ola Toivonen gyönyörű góllal mégis megszerezte a vezetést a skandináv együttesnek, amely a második félidőben többnyire csak védekezett. Marco Reus egyenlített, ám miután Boateng második sárga lapjával a 82. percben a pirosat is megkapta, talán mindenki elkönyvelte a németeknek a szakadék szélét jelentő döntetlent, Toni Kroos azonban a 95. percben egy parádés szabadrúgás-kombináció végén megszerezte a győztes gólt. A vereségre rá nem szolgáló svédek kínjait csak fokozta, hogy a német kispadról többen is gúnyosan mutogattak feléjük, emiatt a két stáb tagjai között kialakult egy kisebb csetepaté. Később a német szövetség a közösségi oldalán bocsánatot kért az eset miatt.

Vasárnap az angolok diadalmenete után a H csoport két mérkőzésére került sor. Előbb az első kör két győztese, Japán és Szenegál csapott össze. Az afrikai csapat kezdett jobban, de a vezetése után Japán kézbe ragadta az irányítást, egyenlített – majd a második félidőben ugyanez megismétlődött. Így mindketten az élen várják a folytatást, közel kerültek a továbbjutáshoz, de erről csak a harmadik forduló dönt. Nagy meglepetésre a lengyelek kiszálltak, két meccs után nincs pontjuk, és már biztosan kiestek.

Kolumbia szenzációsan futballozott, esélyt sem adott Lewandowskiéknak, akik csak akkor jutottak el helyzetig, amikor a dél-amerikai együttes három góllal vezetett. A lengyelek nagyon gyengén játszottak.

Hétvégi eredmények. F csoport: Mexikó–Dél-Korea 2-1 (1-0), Rosztov, 43 472 néző, jv.: Milorad Mazsics (szerb). Gólszerzők: Vela (27., 11-esből), J. Hernández (66.), illetve Szon Hung Min (93.). Németország–Svédország 2-1 (0-1), Szocsi, 45 000 néző, jv.: Szymon Marciniak (lengyel). Gólszerzők: Reus (48.), Kroos (95.), illetve Toivonen (32.). Az állás: 1. Mexikó 6, 2. Németország és Svédország 3-3 (gólkülönbség 2-2 mindkettőnek), Costa Rica 0. G csoport: Belgium–Tunézia 5-2 (3-1), Moszkva, Otkrityije Aréna, 44 190 néző, jv.: Jair Marrufo (egyesült államokbeli). Gólszerzők: E. Hazard (6., 51., az elsőt 11-esből), Lukaku (16., 45.), Batshuayi (90.), illetve Bronn (18.), Hazri (93.). Anglia–Panama 6-1 (5-0), Nyizsnyij Novgorod, 40 625 néző, jv.: Ghead Grisha (egyiptomi). Gólszerzők: Stones (8., 40.), Kane (22., 45+1., 62., az első kettőt 11-esből), Lingard (36.), illetve Baloy (78.). Az állás: 1. Anglia és Belgium 6-6 (gólkülönbség 8-2 mindkettőnek), 3. Tunézia 0 (3-7), 4. Panama 0 (1-9). H csoport: Japán–Szenegál 2-2 (1-1), Jekatyerinburg, 32 572 néző, jv.: Gianluca Rocchi (olasz). Gólszerzők: Inui (34.), Honda (78.), illetve Mané (11.), Wagué (71.). Lengyelország–Kolumbia 3-0 (1-0), Kazany, 38 581 néző, jv.: Cesar Ramos (mexikói). Gólszerzők: Mina (40.), Falcao (70.), Cuadrado (75.). Az állás: 1. Japán és Szenegál 4 (gólkülönbség 4-3 mindkettőnek), 3. Kolumbia 3, 4. Lengyelország 0.