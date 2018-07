Ha péntek van, akkor az Belgium

Uruguay borzalmas kapushibájával önmagát végezte ki, Franciaország az első elődöntős

Franciaország némi szerencsével bár, de legyőzte Uruguayt, így elsőként bejutott az elődöntőbe az Oroszországban zajló labdarúgó vb-n. Péntek este Belgium és Brazília csatájából nem kis meglepetésre az európaiak kerültek ki győztesen, így ők lesznek a franciák ellenfelei a legjobb négy között. Szombat délután a Svédország–Anglia, este az Oroszország–Horvátország negyeddöntő következik.

Az első negyeddöntő párosítását ismerve garantált volt az izgalom az Uruguay–Franciaország mérkőzésén, elvégre a vb legjobban védekező csapata került szembe az argentinokat négy góllal búcsúztató együttessel. A dél-amerikaiak csodafegyvere, a portugálok elleni nyolcaddöntő hőse, Edinson Cavani nem épült fel vádlisérüléséből, ő csak a kispadon kapott helyett. Igaz, a franciáknál is volt egy komoly hiányzó, a sárga lapos eltiltását töltő Blaise Matuidit a Bayern játékosa, Corentin Tolisso pótolta. Ez minőségi különbség a „Cavani-dublőr”, a spanyol Gironában futballozó Christian Stuanihoz képest. Nem törődtek sokat a csapatok az ismerkedéssel, Uruguay rögtön nekiesett az ellenfelének, kőkeményen letámadta, sőt, határozottan oda-odalépegetett a francia sztároknak.

Helyzetek, lehetőségek leginkább beívelések után adódtak, egyébként a középpálya közepén gyűrte egymást a két csapat. Kylian Mbappéra gondosan ügyelt a szigorú uruguayi védősor, sokkal nagyobb szabadságot élvezett Antoine Griezmann, a legtöbb akcióban részt vett az Atlético apró termetű csatára. A félidő derekén a franciák átvették a játék irányítását, és a 35. percben meg is szerezték a vezetést. Griezmann pontosan ívelt középre, középen érthetetlenül üresen maradt a másik madridi, a Realt erősítő Raphael Varane és elegánsan csúsztatott a kapuba. A torna során először került hátrányba Uruguay. Úgy tűnt, gyorsan kiheveri a sokkot Óscar Washington Tabárez csapata, de Hugo Lloris földöntúli káprázatos bravúrral védte Martín Cáceres fejesét, a kipattanót a vébé talán legjobb védője, Diego Godín az égbe bombázta.

A szünet után alig változott valamit a játék képe, a Cavani hiányában erőtlen uruguayiak nem tudták megnehezíteni a franciák dolgát, a 62. percben egy potyagól eldöntötte a meccset. Griezmann 20 méteres lövését – kísértetiesen hasonló módon, mint a BL-döntőben a liverpooli Karius Gareth Bale kísérletét – Muslera kapus bevédte. A második bekapott gól után félő volt, hogy eldurvul a találkozó, percekig állt a játék kakaskodás miatt, az argentin játékvezető kezéből kicsúszott a meccs.

Csodaszámba ment, hogy kiállítás nélkül tudta levezényelni az első negyeddöntőt. Franciaország megérdemelten jutott az elődöntőbe, legnagyobb ásza nélkül Uruguaynak nem volt esélye a győzelemre. A francia válogatott 1958, 1982, 1986, 1998 és 2006 után 2018-ban is bejutott a legjobb négy közé a világbajnokságon. „Úgy gondolom, rászolgáltunk a győzelemre. Ma jobbak voltunk az ellenfelünknél,

különösen a második félidőben. Nem akartunk nekik lehetőségeket adni” – Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya így jellemezte a találkozót.

S nem a nagyképűség beszél belőle, így látta a meccset a kollégája, Óscar Tabárez is. „Jobbak voltak a franciák, nem tudtunk mit kezdeni a húzóembereikkel. A lefújás után azt mondtam a játékosaimnak, hogy legyenek büszkék, emelt fővel mehetnek haza. Az álmunk most véget

ért, de azt hiszem, a világ láthatta, mit értünk el. Kis ország vagyunk, nekünk nehezebb dolgunk van, mint Franciaországnak, Németországnak vagy Angliának” – összegzett a dél-amerikaiak szakvezetője.

A vb-n a „gyengébb” ágon a nyolc között szombat délután Svédország–Anglia, este Oroszország–Horvátország találkozót játszanak. Az angolok kedden történelmi sikert arattak a kolumbiaiak ellen, a világbajnokságokon először nyertek tizenegyespárbajt, és most is inkább nekik áll a zászló. Ám John Stones is aláhúzta, hogy nem számítanak könnyű találkozóra. „Itt már nincsenek sima mérkőzések. Aki ilyet állít, az butaságokat beszél. A svéd minőségi csapat, nagyon szervezetten játszanak” – dicsérte az ellenfelet a Manchester City játékosa.

Mindenesetre Gareth Southgate szövetségi kapitánynak nem kell törnie a fejét, hogy a svédek milyen taktikával lépnek pályára, ezt ők maguk sem titkolják. „Aki megnézte a meccseinket, láthatta, hogy riválisaink birtokolták többet a labdát, mégis mi alakítottunk ki több veszélyes helyzetet. Ez a mi játékunk, így kell futballoznunk szombaton is” – fogalmazott a csapatkapitány, Andreas Granqvist.

Oroszországban sokan abban sem bíztak, hogy a szbornaja továbbjut a csoportjából, de a nyolcaddöntőben tizenegyespárbajban legyűrte a spanyolokat is, és most újabb csodát tenne. Ha a horvátok azt a formájukat hozzák, amit az argentinok ellen, akkor a házigazdának nem sok jó néz ki, ám déli szomszédaink a dánok ellen szenvedtek, ők is csak büntetőpárbaj után léptek a legjobb nyolc közé. Luka Modric – aki újjászülethetett, hiszen a 115. percben kihagyott egy 11-est, majd a ráadásban mázlival berúgta a magáét – is óvatos: „Jól szervezett, kellemetlen ellenfél az orosz válogatott, szurkolói támogatásával minden esélyt megragad a továbbjutásra” – nyilatkozta a Real Madrid középpályása.

Kazanyban bekövetkezett az, ami tulajdonképpen benne volt a levegőben, mégse hittük el, hogy megtörténhet: a belga „aranygeneráció” csillagai túlragyogták az ötszörös világbajnok Brazília sztárjait, és teljesen megérdemelten kiütötték a nagy esélyest. Az első gólt Fernandinho szerencsétlenkedte be vállával Allison kapujába, a másodikat viszont egy csodás kontra végén, amelyet Lukaku indított, De Bruyne bombázta be 20 méterről védhetetlenül a jobb sarokba.

A második félidőt végigtámadták Tite kapitány legényei, és a 75. percben a csereként beállt Renato Augusto Coutinho beadását 8 méterről csúsztatott fejessel az addig parádézó Courtois kapujába fejelte. Az egyenlítésre azonban már nem futotta, és így Brazília még a négy évvel ezelőtti elődöntőbe jutását sem tudta megismételni.

Negyeddöntők, tegnapi eredmények: Franciaország–Uruguay 2-0 (1-0),Nyizsnyij Novgorod, jv.: Néstor Pitana(argentin). Gólok: Varane (35.), Griezmann (62.). Belgium–Brazília 2-1 (2-0),Kazany, jv.: Milorad Mazics (szerb). Gólok:Fernandinho (13., öngól), De Bruyne

(31.), illetve Renato Augusto (75.).

Mai műsor: Svédország–Anglia, Szamara 16.00 (Tv: M4 Sport), jv.: Björn Kuipers (holland). Oroszország–Horvátország, Szocsi 20.00 (Tv: M4 Sport), jv.: Sandro Ricci (brazil).