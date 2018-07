Ha Orbán szerepelne ennyit, az ellenzék kiakadna

Macron francia elnök népszerűsége nagyon mélyen van, ideje volt valamivel felhoznia magát. A világbajnok francia labdarúgó-csapatot ünnepelve bizonyára javított tetszésindexén, de egy kicsit túltolta magát. Ha Trump vagy Orbán szerepelt volna ennyit, már lesújtott volna a liberádüh, és jött volna a kioktatás, hogy igazi államférfi nem bohóckodik a tribünön, nem sütkérezik más dicsfényében. Macronnal azonban nagyon megértő a libsi sajtó. Nézzünk néhány példát:

Macron bemutatta, hogyan kell egy vb-címet ünnepelni – írja az Index.

Maradona helyett Macron vitte a show-t a VIP-ben – így a 444.hu.

A francia elnök önfeledten ünnepelte válogatottját – olvasható a rangado.24.hu-n.

Ismerős a kettős mérce. Talán még emlékeznek, amikor Orbán Viktor egyszer összefutott Dzsuzsákkal egy szállodánál, és beszélgetni mert vele, azonnal ledorongolták.

Macron viszont nagyon jó fej, cool arc, ő nem törleszkedik oda sportolókhoz, mint a magyar miniszterelnök, csupán csinált egy one man show-t a díjátadásból. (A reflektorfénybe épp csak odafért a horvát elnökasszony, aki idiotizmusban simán nyert. Ölelkezett a partjelzővel, talán a videóbíróval is, no meg a pályára befutó Pussy Riottal is pusziszkodott volna, ha nem viszik el őket a rendőrök.)

Macron azonban jól megtervezte a kommunikációs hadjáratot. Nem volt gond, hogy akár kutyába is lement. Megtanulta Pogba táncát és még a horvátok öltözőjébe is beköszönt.

Így volt teljes a médiaturné.

Azért szerencse, hogy nem az oroszok nyerték a vb-t, mert ha Putyin ünnepelt volna hasonlóan, akkor a baloldali sajtó csak hatalommániáról és diktatúráról beszélne.