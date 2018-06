Mostantól már nem lehet hibázni

Ma kiderül, reménykedhet-e még világbajnoki aranyban Lionel Messi és Cristiano Ronaldo

Két korábbi világbajnok, Argentína és Franciaország rangadójával kezdődik ma az egyenes kieséses szakasz az Oroszországban zajló labdarúgó-­vb-n. Messi után néhány órával, este nyolctól Cristiano Ronaldo is pályára lép Portugáliát vezetve Uruguay ellen. Tehát akár már ma választ kaphatunk arra a kérdésre, lesz-e – helyesebben lehet-e még – vb-győztes a két korszakos klasszis. Ennyi is elegendő annak alátámasztására, hogy – a szokásos klisével élve – csak most kezdődik meg igazából a világbajnokság.

A nyolcaddöntők előtt mindig megtéveszt bennünket az idő- és még inkább a mennyiségérzékünk. Most kezdődik csak a vb, szoktuk mondogatni, pedig időben már a torna felénél, a mérkőzések számát tekintve pedig a háromnegyedénél tartunk. A lényeges kérdések közül persze eddig csak egy dőlt el: Németország nem védheti meg a címét. Ugyanakkor 48 találkozó arra bőségesen elegendő, hogy mérleget vonjunk a 2018-as világbajnokság túlzás nélkül forradalmi újításáról, a videóbíróról (lásd keretes írásunkat).

Miként arra is, hogy megállapítsuk: noha a labdarúgás globalizálódik, az erőviszonyok nem mutatnak a kiegyenlítődés irányába, sőt mintha visszarendeződést tapasztalnánk. A legjobb tizenhat között nincs egyetlen afrikai csapat sem, Egyiptom, Marokkó, Tunézia, Nigéria, Szenegál egyaránt elvérzett. Legutóbb 1982-ben fordult elő, hogy a fekete kontinenst egyetlen csapat se képviselje a kieséses szakaszban. 1990-ben a Roger Milla vezérelte Kamerun vívta ki a világ elismerését, aztán a ­Jay-Jay Okocha-féle nigériai csapat vette át a zászlót, és noha vb-n a nyolcaddöntőt egyszer sem élte túl, de legalább odáig eljutott, és persze 1996-ban megnyerte az olimpiát. Majd Szenegál és Elefántcsontpart is elkezdte ontani a tehetségeket, ezzel párhuzamosan helyet követelt magának a vb élmezőnyében. Az ezredforduló éveiben mindenki Afrika további térnyerését vizionálta, ám a fejlődés megtorpant, a mostani kudarcot még csak váratlannak sem nevezhetjük. Ázsia sem lehet büszke arra, hogy csak Japán a tagja a legjobb tizenhat mezőnyének. Európa és Dél-Amerika egyeduralma megdönthetetlen – a zsinórban hetedik nyolcaddöntőjére készülő Mexikóval kiegészülve persze.

A kieséses szakaszt éppen egy Európa–Amerika rangadó vezeti fel, Franciaország–Argentína szereposztásban. Nem csak a hivatalos párosítás, a pályaválasztói jog miatt kívánkoznak a franciák a duó elejére. Ugyan ők sem sziporkáztak a csoportkörben, de helyesebb úgy fogalmazni: annyit adtak ki magukból, amennyi a továbbjutáshoz feltétlenül szükséges volt. A legnagyobb meglepetést eddig talán Paul Pogba okozta közülük, de ő sem a pályán. A középpályás a Peru elleni mérkőzés után – a perui riportert is meghökkentve – tökéletes spanyollal nyilatkozott. Beszél angolul és olaszul, ez a Manchester Unitednél és a Juventusnál eltöltött évek alapján érthető, de a szabadidejében ezek szerint nem csak a frizurájára szán órákat.

Az argentinok eddig szenvedtek, Nigéria ellen azonban már akadtak jó pillanataik. Lionel Messi világbajnoki szereplése – nem csak Oroszországban – azonban továbbra is talány. A Barcelonában legrosszabb esetben is minden második meccsen villogó zseni válogatott mezben ledermed. Érdekesség, hogy világbajnokságon az egyenes kieséses szakaszban (pedig már Németországot is megjárta) még nem szerzett gólt, itt az alkalom, hogy törlessze az adósságát. Meglepő módon éppen francia csapattársa – mármint a Barcelonából –, Samuel Umtiti kelt a védelmére: „Hiányoznak a megszokott társai. Noha az argentin válogatottat is erős játékosok alkotják, az mégis más, mint a Barca.”

Argentína és Franciaország tizenkettedszer találkozik egymással, hat dél-amerikai siker mellett három döntetlen és két francia győzelem született. A két világbajnoki meccset (1930-ban és 1978-ban) egyaránt az argentinok nyerték. A statisztika tehát argentin fölényt mutat, mégis a franciák tűnnek esélyesebbnek. Ám csak egyvalamiben lehetünk biztosak: Diego Maradona ott lesz a helyszínen, és előre garantálható, rajta nem múlik majd, hogy jól szórakozzunk.

A másik mai találkozón, az Uru­guay–Portugália mérkőzésen aligha láthatunk látványos támadófutballt. Mindkét szövetségi kapitány, Oscar Washington Tabarez és Fernando Santos a biztonsági játék híve. Emlékezhetünk: Portugália két éve úgy jutott be az Eb-döntőbe, hogy az egyenes kieséses szakaszban a rendes játékidőben nem nyert mérkőzést.

„Sosem értettem azt a felfogást, miszerint inkább játsszunk szépen, az sem baj, ha veszítünk. Én nyerni szeretek” – ismételte meg korábbi kijelentését. A már botra támaszkodó Tabareztől sem várhatjuk el, hogy 71 évesen vetkőzzön ki önmagából. Bármelyik csapat esik is ki, sajnálhatjuk érte. Persze igaz ez a francia–argentin és a vasárnapi orosz–spanyol párharcra is. A horvát–dán összecsapáson viszont talán lehetünk kicsit elfogultak, az eddig talán a legszórakoztatóbb focit nyújtó, tűzben égő horvátokért kár lenne a kissé szürke dánok ellen.

A végeredmény persze nem kívánságműsor, a legjobb tizenhat között már nincs lesajnálható ellenfél.

Nyolcaddöntők, hétvégi program. Szombat: Franciaország–Argentína (Kazany, 16.00), Uruguay–Portugália (Szocsi, 20.00); vasárnap: Spanyolország–Oroszország (Moszkva, Luzsnyiki-­stadion, 16.00), Horvátország–Dánia (Nyizsnyij Novgorod, 20.00).