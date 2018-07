Emelkedik a gólátlag, túl a 2,5 millió nézőn

A szombattól keddig rendezett nyolcaddöntők során tovább emelkedett az oroszországi labdarúgó-világbajnokság gólátlaga, amely így már megközelíti a négy évvel ezelőtti, brazíliai tornáét.

A csoportkör 48 találkozója során 2,54 találat született mérkőzésenként, míg a legjobb 16 között lejátszott nyolc meccsen átlagosan pontosan három gól esett. Így a gólátlag 2,61-re emelkedett, amely már csak hat századdal marad el a 2014-es vb-től. Ugyanakkor a mostani szám jobb, mint a 2002-es, a 2006-os és 2010-es világbajnokságé.

A 11 város 12 stadionjában eddig 2 576 584 néző tekintette meg az összecsapásokat, ami 46 010-es átlagot jelent. Utóbbi szám is emelkedett a kieséses szakaszban, de így is elmarad az elmúlt három vb nézőszámától, ami elsősorban a létesítmények befogadóképességével magyarázható. A nemzetközi szövetség (FIFA) szerdán azt is közölte a kimutatásában, hogy a hetedik, Szentpéterváron rendezett nyolcaddöntőn az eddigi 21 világbajnokság összesítve átlépte a 40 milliós nézőszámot.

Az már biztos, hogy európai vagy dél-amerikai győztese lesz a vb-nek, ahogy eddig mindig, ugyanis előbbi kontinenst hat, utóbbit két csapat képviseli a negyeddöntőben. Ilyen elosztás 1998-ban és 2006-ban fordult elő, négy éve pedig négy európai gárdára három dél- és egy közép-amerikai jutott. A legjobb 16 között először fordult elő, hogy három párharc is 11-esekkel dőlt el.

A legtöbb gólt továbbra is Belgium szerezte tizenkettővel, azaz mérkőzésenként háromszor volt eredményes, s mivel Uruguay 2-1-re nyert Portugália ellen, így már nincs olyan csapat, amely nem kapott gólt. Egyet az „urukon” kívül Brazília engedett az ellenfeleinek. Érdekesség, hogy a csoportkörben százszázalékos három gárda, Uruguay, Belgium és Horvátország mindegyike továbbjutott, de utóbbi 11-esekkel, így már nem tekinthető „hibátlannak”.

Az 56 meccsen összesen 28 büntetőt ítéltek a játékvezetők, s ennek éppen 75 százalékát, azaz 21-at értékesítettek, a nyolcaddöntőkben ugyanez volt az arány négyből hárommal. Kiugróan magas az öngólok száma, mostanáig tíz született, a nyolcaddöntők során egy. Ugyanakkor a korábbi tornákhoz képest jóval kevesebb a piros lap, eddig mindössze négy futballistát állítottak ki, az elmúlt nyolc meccsen pedig egyet. Az elmúlt öt vb-n mindig legalább tíz játékos kapott piros lapot, ebből négy esetben pedig 17 felett volt a kiállítások száma.

Ami érdekességként még kiemelhető, hogy a második félidőben sokkal több gól születik: míg az első 45 percben 54-szer, addig a másodikban 92-szer rezdültek meg a hálók. A szünetben még 22 meccsen volt 0-0 az állás, de lefújáskor már csak egyetlen egyen. A hosszabbításokban is sok találat esik, az első játékrész ráadásában ugyan csak három, de a másodikéban 19.

Az oroszországi világbajnokság péntektől a negyeddöntőkkel folytatódik.