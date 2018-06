A bombaerős Európa eddig elbánt ellenfeleivel

Bár még csak három játéknapon és nyolc mérkőzésen jutott túl az oroszországi labdarúgó világbajnokság, a kontinensek közötti erőviszonyok már most kezdenek körvonalazódni. Az európai válogatottak közül például eddig hét mutatkozott be, vereséget pedig egyikük sem szenvedett.

A nyitómeccsen a házigazda oroszok ugyebár alaposan elbántak Ázsia egyik reprezentánsával, Szaúd-Arábiával (5-0), de sem az ausztrál földrész egyedüli képviselője nem tudott pontot szerezni a franciák ellen (2-1), ahogy a Dél-Amerikából érkező Peru és az egyik afrikai reprezentáns, Nigéria számára sem termett babér Dánia (1-0), illetőleg Horvátország (2-0) ellenében. Még az abszolút vb újonc Izland is megőrizte az európai csapatok veretlenségét, pedig ők a legutóbbi döntős, korábbi kétszeres világbajnok Argentína ellen kellett, hogy pályára lépjenek, de megküzdöttek, megharcoltak ők is a döntetlenért (1-1), rá is szolgáltak az egyik pontra.

Egy meccs volt eddig a tornán, ahol két, az öreg kontinenst képviselő együttes csatázott, a Portugália-Spanyolország összecsapás pedig úgy végződött döntetlenre (3-3), hogy a végén minden sportrajongó elégedetten csettinthetett, egészen szenzációs futballt varázsolt a zöld gyepre a két európai gárda. A tendencia tehát egyértelmű, az európai válogatottak bombaerősek, még a vasárnap esti brazil-svájci rangadó előtt sem lehet előre beírni a három pontot a selecao neve mellé, nem lenne meglepő, ha a helvétek végig harcban lennének legalább az egyik pontért.

A másik két vasárnapi meccsen pedig a németek esélyesebbek Mexikónál, a Szerbia-Costa Rica találkozó pedig döntetlenszagú, de talán inkább a szerbek felé billenhet a mérleg nyelve, úgyhogy az európai sikersorozat folytatására lehet számítani.

És hogy miért annyira érdekes ez? Egyrészt azért, mert talán európaiként már csak a közelség okán is sokan az öreg kontinens csapatainak szurkolunk, másrészt pedig tudjuk, hogy a korábbi vb-létszámemelés – 24-ről 32-re – során egyetlen plusz kvótában sem részesült a mi kontinensünk, ugyanúgy 14 válogatottat vonultathat fel Európa. Ebből ráadásul egy, az Oroszországnak házigazdaként járó automatikus kvóta, ugyanakkor a selejtező-csoportok második helyezettjei közül egy, minden további pótselejtező nélkül elbúcsúzik a vb-álmoktól, ami nyugodtan nevezhető igazságtalannak, főleg az erőviszonyok tükrében.

Nem kell nagy bátorság ahhoz, hogy kijelentsük, négy éve Dániának, most Szlovákiának igenis helye lett volna legalább az interkontinentális selejtezőt vívó válogatottak között. Az is egy beszédes számadat, hogy az utóbbi 40 évben csupán két ízben fordult elő olyan, hogy az elődöntőbe nem jutott be minimum három európai csapat, ráadásul például 1982-ben és 2006-ban kizárólag európai válogatottak alkották a legjobb négy mezőnyét.

Hamarosan 48-ra emelkedik majd a vb-n részt vevő nemzetek száma és még nem tudjuk pontosan, hogyan alakul az új lebonyolítási rendszerben a kontinensek közötti kvótaelosztás, az azonban biztos, hogy a FIFA illetékeseinek észhez kellene térniük, és figyelembe kell majd venniük a reális erőviszonyokat, ha nem akarják tovább higítani a világ legnagyszerűbb sporteseményének mezőnyét!