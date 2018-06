Belgium százszázalékos teljesítménnyel végzett az élen

Belgium százszázalékos teljesítménnyel végzett az élen a G csoportban az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, miután a 3., utolsó fordulóban csütörtökön 1-0-ra legyőzte Angliát. A két együttes már korábban biztosította továbbjutását. A már biztosan búcsúzó csapatok mérkőzésén Tunézia pedig 2-1-re legyőzte Panamát az oroszországi labdarúgó-világbajnokság G csoportjának 3., utolsó fordulójában.

Mindkét csapatban több olyan játékos kapott bizalmat, akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak. Mivel a továbbjutásuk már biztos volt, így egyáltalán nem diktáltak „gyilkos” tempót a futballisták, így helyzetből sem láthatott sokat a közönség.

Nem sokkal a fordulást követően Adnan Januzaj villant, és vezetéshez juttatta Belgiumot. Innentől kezdve az angolok próbáltak riválisuk fölé kerekedni, de játékukból hiányzott az átütő lendület, s főként az első két mérkőzésen öt gólt szerző Harry Kane.

A nyolcaddöntőben Belgium hétfőn Japánnal, Anglia pedig kedden Kolumbiával találkozik.

Eredmény: G csoport, 3. forduló:

Belgium-Anglia 1-0 (0-0)

Kalinyingrád, 33 973 néző, v.: Damir Skomina (szlovén)

gólszerző: Januzaj (51.)

sárga lap: Tielemans (19.), Dendoncker (33.)

Belgium: Thibaut Courtois – Leander Dendoncker, Dedryck Boyata, Thomas Vermaelen (Vincent Kompany, 74.) – Marouane Fellaini, Mousa Dembele – Youri Tielemans, Adnan Januzaj, Thorgan Hazard (Dries Mertens, 86.) – Michy Batshuayi

Anglia: Jordan Pickford – Phil Jones, John Stones (Harry Maguire, a szünetben), Gary Cahill – Trent Alexander-Arnold (Danny Welbeck, 79.), Ruben Loftus-Cheek, Eric Dier, Fabian Delph, Danny Rose – Marcus Rashford, Jamie Vardy

II. félidő:

51. perc: Januzaj kapott labdát a 16-os jobb sarkánál, egy szemtelen csellel kibillentette védőjét, majd gyönyörű mozdulattal a jobb felső sarokba tekert (1-0).

Tunézia a szünet után fordított Panama ellen

Tunézia a szünet után fordított, és 2-1-re legyőzte Panamát az oroszországi labdarúgó-világbajnokság G csoportjának 3., utolsó fordulójában csütörtökön, a két együttes már korábban elveszítette esélyét a továbbjutásra.

A tunéziai kezdőcsapat öt, a panamai négy helyen változott az előző fordulóhoz képest, amikor előbbi a belgáktól (2-5), utóbbi az angoloktól (1-6) szenvedett súlyos vereséget.

Az észak-afrikai együttes a kezdés után egyénileg és csapatként is felülmúlta ellenfelét, de hiába játszott mezőnyfölényben, a fegyelmezetten védekező panamai riválissal szemben helyzetig is ritkán jutott. A 33. percben meglepetésre mégis Panama szerzett vezetést, amihez kellett némi szerencse is. Fokozta a nyomást a tunéziai gárda, de helyzeteit továbbra sem tudta gólra váltani.

A második felvonás elején gyorsan egyenlített az afrikai csapat, Fahr al-Din Júszef a vb-k történetének 2500. találatát szerezte. A gól után a pálya középső részét gyorsan átjátszották a csapatok, így a kapuk felváltva forogtak veszélyben.

A 66. percben Tunézia megduplázta előnyét, majd a folytatásban próbálta lassítani a játékot, húzni az időt. Panama nem zuhant össze, nem adta fel, továbbra is támadásban maradt, de hiába adódott több lehetősége a gólszerzésre, nem tudott egyenlíteni, így pont nélkül búcsúzott a vb-től.

Tunézia legutóbb az 1978-as vb-n nyert mérkőzést – Mexikót győzte le 3-1-re -, azóta három vb-n (1998, 2002, 2006) zárt a csoportkörben egy-egy ponttal.

Eredmény: G csoport, 3. forduló:

Tunézia-Panama 2-1 (0-1)

Szaranszk, 37 168 néző, v.: Navaf Abdulla Sukralla (bahreini)

gólszerzők: al-Din Júszef (51.), Hazrí (66.), illetve Meriah (33., öngól)

sárga lap: Szászí (44.), Badri (71.), Halali (93.), illetve Avila (78.), Gómez (80.), Tejada (96.)

Tunézia: Ájmen Mászlúszi – Hamdi Nagguez, Rámí Bedúí, Jasszin Meriah, Uszáma Haddadi – Elljesz Shíri, Gajlén Halali, Ferdzsání Szászí (Anisz Badri, a szünetben) – Fahr al-Din Júszef, Vahbí Hazrí (Basszem Szrarfi, 89.), Naim Szliti (Ahmed Halíl, 77.)

Panama: Jaime Penedo – Adolfo Machado, Roman Torres (Luis Tejada, 56.), Fidel Escobar, Luis Ovalle – Gabriel Gómez – José Luis Rodríguez, Anibal Godoy, Ricardo Avila (Abdiel Arroyo, 81.), Edgar Barcenas – Gabriel Torres (Harold Cummings, a szünetben)

I. félidő:

33. perc: Rodríguez vállalkozott lövésre a kaputól 23 méterre, középről, a labda Meriah testén változtatott irányt. Mivel Mászlúszi kapus már az ellenkező irányba lépett, nem tudta hárítani az amúgy veszélytelennek látszó lövést (0-1).

II. félidő:

51. perc: kinyílt a panamai védelem, Hazrí centerezését al-Din Júszef öt méterről, középről lőtte a kapuba (1-1).

66. perc: a balhátvéd Haddadi egy kényszerítő után a panamai védelem mögé került, a hosszún üresen érkező Hazrínak a lapos beadásból nem okozott gondot három lépésről a kapuba találni (2-1).

G csoport: eredmények és tabella

Belgium-Anglia 1-0 (0-0)

Tunézia-Panama 2-1 (0-1)

A csoport végeredménye:

1. Belgium 3 3 – – 9-2 9 pont – továbbjutott

2. Anglia 3 2 – 1 8-3 6 – továbbjutott

3. Tunézia 3 1 – 2 5-8 3 – kiesett

4. Panama 3 – – 3 2-11 0 – kiesett

korábbi eredmények:

2. forduló:

Belgium-Tunézia 5-2 (3-1)

Anglia-Panama 6-1 (5-0)

1. forduló:

Anglia-Tunézia 2-1 (1-1)

Belgium-Panama 3-0 (0-0)