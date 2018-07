Az oroszok nyerték a vb első 11-es párbaját – nyolc között a házigazda

A házigazda Oroszország 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel 4-3-ra legyőzte Spanyolországot a labdarúgó-világbajnokság első vasárnapi nyolcaddöntőjében, így meglepetésre bejutott a legjobb nyolc közé.

Nem bírt egymással a rendes játékidőben a spanyol- és a házigazda orosz labdarúgó válogatott a világbajnokság nyolcaddöntőjének moszkvai mérkőzésén.

A 2010-ben vb-győztes spanyolok gyorsan vezetést szereztek a moszkvai Luzsnyiki Stadionban, a 12. percben Szergej Ignasevics öngóljával kerültek előnybe, de a szünet előtt (41. perc) Artyom Dzjuba büntetőből egyenlített.

A szünet után szinte végig támadott a spanyol együttes, de a házigazdák kihúzták újabb kapott gól nélkül.

Ehhez persze kellettek Igor Akinfejevnek, az oroszok kapusának védései is, aki Andres Iniesta és Iago Aspas lövésénél is bravúrral hárított, így következhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.

A ráadás fél órájában nem született gól, így jöttek a 11-es rúgások, amelynek során Koke és Aspas büntetőjét is hárította Akinfejev, míg a házigazdák nem hibáztak el egy lövést sem, így Oroszország jutott a negyeddöntőbe, a 2010-es világbajnok pedig kiesett.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Oroszország-Spanyolország 1-1 (1-1, 0-0, 0-0), tizenegyesekkel: 4-3

Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78 011 néző, v.: Björn Kuipers (holland)

gólszerzők: Dzjuba (41. – büntetőből), illetve Ignasevics (12. – öngól)

sárga lap: Kutepov (54.), Zobnyin (71.), illetve Piqué (40.)

Oroszország: Igor Akinfejev – Mario Fernandes, Szergej Ignasevics, Ilja Kutepov, Fjodor Kudrjasov, Jurij Zsirkov (Vlagyimir Granat, a szünetben) – Alekszandr Szamedov (Gyenyisz Cserisev, 61.), Roman Zobnyin, Daler Kuzjajev (Alekszandr Erohin, 97.) – Alekszandr Golovin, Artyom Dzjuba (Fjodor Szmolov, 65.)

Spanyolország: David de Gea – Nacho (Dani Carvajal, 70.), Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba – Sergio Busquets, Koke – Marco Asensio (Rodrigo, 104.), Isco, David Silva (Andrés Iniesta, 67.) – Diego Costa (Iago Aspas, 80.)

A mérkőzés krónikája

I. félidő:

12. perc: jobb oldali spanyol szabadrúgásnál az orosz kapu előterében Ignasevics olyan szorosan felügyelte Sergio Ramost, hogy mindketten a földre estek, a labda pedig a beadásnak háttal álló orosz védő bokájáról saját kapujába pattant (0-1).

40-41. perc: orosz szögletnél Dzjuba ugrott a legmagasabbra, fejese nyomán a labda a neki háttal álló Piqué felkarján változtatott irányt, a megítélt büntetőt Dzjuba a kapu jobb oldalába helyezte, De Gea a másik irányba vetődött (1-1).

A VIP-páholyban VI. Fülöp spanyol király foglalt helyet, többek között Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke társaságában, Vlagyimir Putyin orosz elnök viszont nem volt ott a stadionban.

A házigazdák csapata túlbiztosított felállásban kezdett, az öt védő előtt a középpályán három szűrő helyezkedett, és két zavaró támadójuk is visszazárt a saját térfelükre. A szerencsés góllal vezetést szerző spanyolok a folytatásban kedvükre adogathattak – sokszor a saját térfelükön – és lassították az iramot, mert az oroszok hátrányban sem változtattak a taktikájukon. A szünethez közeledve az egyik orosz kontrát sikerült lövéssel zárniuk a hazaiaknak, amitől megjött a kedvük, és kicsit bátrabb támadójátékot vállaltak fel. Az egyenlítő góljukat viszont veszélyes helyzet nélkül, büntetőből szerezték. Ezt követően a spanyolok próbáltak ismét kapura is veszélyes játékot bemutatni, de ehhez nem tudták a tempójukat eléggé felpörgetni.

A spanyol csapat úgy jött ki a második félidőre, hogy visszaveszi a vezetést és eldönti a továbbjutást, de mezőnyfölénye nem mutatkozott meg helyzetekben is, idővel pedig a lendülete is elfogyott. A 60. perctől eseménytelenül teltek a percek, a mezőnyjátékosok a félpálya és az orosz tizenhatos között helyezkedtek, így besűrűsödött a középpálya. A körülményes spanyolok ritkán tudtak áttörni, az oroszoknak pedig ez eleve nem állt szándékukban. A 87. percben Iniesta 17 méterről leadott lövését vetődve védte Akinfejev, az orosz kapust amúgy nem dolgoztatták meg a spanyolok, így jöhetett a vb első hosszabbítása.

A túlórát magasabb fordulatszámon kezdték a spanyolok, de az orosz kapusnak így sem akadt dolga. Az egyre fáradtabb oroszoknál viszont indokolt volt a negyedik csere – Alekszandr Erohin a 97. percben lépett pályára -, amire a vb-k történetében először van lehetőség a hosszabbításban. A ráadás második részében a negyedik spanyol csere, Rodrigo hozott színt és lendületet a játékba – helyzetét Akinfejev védte -, de már későn, a döntés a büntetőpárbajra maradt.

Büntetőpárbaj:

Iniesta magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába, Akinfejev a másik oldalra vetődött (0-1)

Szmolov nagy erővel lőtt a kapu jobb oldalába, De Gea beleért a lövésbe, de hárítani nem tudott (1-1)

Piqué a jobb alsóba vágta a labdát, Akinfejev ezúttal is a másik irányba indult el (1-2)

Ignasevics a kapu bal oldalába emelt, De Gea ezúttal nem találta el az irányt (2-2)

Koke rosszul helyezett, félmagas lövését védte Akinfejev (2-2)

Golovin nagy erővel lőtt középre, az elvetődő De Gea helyére (3-2)

Sergio Ramos becsapta Akinfejevet, a kapu jobb oldalába lőtt (3-3)

Cserisev is a kapus helyét választotta, ami ezúttal is üresen maradt (4-3)

Iago Aspas nagy lendülettel futott neki, ám nem túl helyezett lövésébe az elvetődő Akinfejev lábbal belekapott, és hárított (4-3)

Az ötödik orosz rúgójátékosra már nem volt szükség

Sztanyiszlav Csercseszov együttese a legjobb négy közé jutásért az esti horvát-dán párharc továbbjutójával találkozik, július 7-én szombaton, Szocsiban.