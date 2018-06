A végén mindig a nagyok nevetnek

Az utolsó pillanatban is változtak az eredmények, de minden maradt a régiben

Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság A csoportjában Oroszország először került szembe komoly ellenféllel, és azonnal el is hasalt, de mindez nem befolyásolta Uruguay és a házigazda továbbjutását. A B csoportban is érvényesült a papírforma Spanyolország és Portugália kvalifikációja képében.

A labdarúgó-világbajnokságok történetében Uruguay most ötödször találkozott a házigazdával. Az első alkalomra jól emlékszik az egész világ, Maracanazo néven vonult be a történelembe a Celeste 2-1-es győzelme Brazília ellen, amely a három és félmilliós picinyke dél-amerikai ország második vb-sikerét eredményezte.

A második alkalom 1966-ban az angliai vb-n jött el, ekkor 0-0-s döntetlen született Bobby Charltonékkal. Harmadjára az 1990-es olaszországi vb-n 2-0-s vereséggel végződött a Schilla­ciék elleni nyolcaddöntő, míg nyolc éve Dél-Afrikában Forlán (2) és Perei­ra góljával a csoportban 3-0-ra megverték a vendéglátót.

A tegnapi összecsapásnak nem volt súlyos tétje, hiszen mind Uru­guay, mind pedig Oroszország már előzőleg továbbjutott; csak az múlt a találkozón, hogy ki lesz a rivális a legjobb 16 között. Az oroszoknak rettentően kinyílt a szemük a kezdeti pesszimizmushoz képest a két arab „törpe”, Egyiptom és Szaúd-Arábia elleni fölényes győzelmek hatására, és egyesek már a világbajnokság megnyeréséről kezdtek fantáziálni.

Nos, ha ellenfél is van a pályán, akkor azért nehezebb Cserisevék dolga. Nem véletlenül említettük a Real Madrid utánpótlás-szekció­jában nevelkedett csatár nevét, mert berúgta negyedik gólját a vb-n – apró probléma, hogy ezt most a saját kapujába. Az elsőt Luis Suárez szerezte szabadrúgásból, a harmadikat Edinson Cavani az egekbe emelkedő Diego Godin fejese nyomán, így alakult ki a 3-0-s végeredmény.

A párhuzamosan lejátszott Szaúd-Arábia–Egyiptom „arab derbi” a papírformának megfelelően indult a csoport harmadik és negyedik helyezettje között, mert Mohamed Szalah szezonbeli 50. tétmeccsén belőtte 58. gólját, majd utána egy még ennél is nagyobb helyzetet elpuskázott. Közben az egyiptomi El-Hadari, a maga 45 évével a világbajnokság legidősebb játékosa kivédte al-Muvallad tizenegyesét, de aztán a kolumbiai bíró befújt még egy büntetőt a szaúdiaknak, és azt már al-Faradzs értékesítette.

A bomba a 95. percben robbant: al-Dauszari is betalált, és ezzel Egyiptom pont nélkül utazhat haza, a szaúdiak pedig úgy örültek, mintha megnyerték volna a tornát. A mérkőzés egyszersmind az egyiptomi szövetségi kapitány, Héctor Cúper búcsúját is jelentette, a szövetség nem hosszabbított szerződést az argentinnal. Azt cáfolták, hogy Szalah lemondta volna a válogatottságot.

A B csoport fináléja már előző éjjel elkezdődött; az iráni szurkolók kéretlen „szerenádot” adtak a portugálok szállodájának ablaka alatt, és Ronaldo hiába kérlelte a zajongókat, azok csak nem hallgattak el. Aztán persze elkezdődött a két meccs, amelyeknek csupán egy csapat számára nem volt jelentőségük a négy közül: a már kiesett Marokkónak.

Ehhez képest az észak-afrikai ország szerezte meg a vezetést a 15. percben Spanyolország ellen, amikor Iniesta és Sergio Ramos fatális hibáját Khalid Boutaïb, a török Malatya­sport csatára használta ki. Négy perccel később zseniális Isco–Iniesta–Isco össz­játék után a Real Madrid varázslója lőtt a marokkói kapuba,.

Eközben unalmas mederben csordogált Szaranszkban, Mordvinföld fővárosában a Portugália–Irán mérkőzés. Egészen addig, amíg a 45. percben a veterán Ricardo Quaresma be nem talált egy távoli lövéssel, ezzel aprópénzre váltva a 71:29-es portugál labdabirtoklási fölényt.

Ebben a pillanatban a luzitánok voltak a csoportelsők, Spanyolország a második és Irán a harmadik. Szünet után Szaranszkban Ronaldo megmutatta, hogy ő is tud büntetőt hibázni, nem csak Messi. Kalinyingrádban Marokkó és Spanyolország is szerzett gólt a hajrában, de a spanyolok így is továbbjutottak, és Portugália is, miközben kiegyenlítettek a perzsák. Azaz a két ibériai ország lépett a 16 közé, tehát még így is érvényesült a papírforma.

Tegnapi eredmények, A csoport, 3. forduló: Egyiptom–Szaúd-Arábia 1-2 (1-1), Volgográd, Volgograd Arena, 36 823 néző, v.: Roldan (kolum­biai). Gólok: Szalah (22.), ill. al-Faradzs (56+6., 11-esből), al-Davszari (95.). Uruguay–Oroszország 2-0 (2-0), Szamara, Szamara Arena, 41 970 néző, v.: Died­hiou (szenegáli). Gólok: Suárez (10), Cserisev (23., öngól), Cavani (90.). A végeredmény: 1. Uruguay 9 pont, 2. Oroszország 6, 3. Szaúd-Arábia 3, 4. Egyiptom 0.

B csoport: Irán–Portugália 1-1 (0-1), Szaranszk, Mordovia Arena, 40 842 néző, v.: Cáceres (para­guayi). Gólok: Ansarifard (93., 11-esből), ill. Qua­resma (45.). Spanyolország–Marokkó 2-2 (1-1), Kalinyingrád, Kaliningrad Stadium, 33 973 néző, v.: Irmatov (üzbég). Gólok: Isco (20.), Aspas (90.), ill. Boutaïb (15.), En-Nesziri (81.). A végeredmény: 1. Spanyolország 5, 2. Portugália 5, 3. Irán 4, 4. Marokkó 1.

A nyolcaddöntőben: Uruguay–Portugália (június 30.), Spanyolország–Oroszország (július 1.).