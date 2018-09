Zupkó Gábor: A Frontex a helyi törvények alapján végezné munkáját

Magyarország ragaszkodik azon jogához, hogy az ő feladata megvédeni határait – jelentette ki újságíróknak Orbán Viktor az uniós csúcsra érkezve. Eközben Jean-Claude Juncker bővítené a Frontex jogköreit a határőrizettel kapcsolatban. „A Frontex még sosem védett meg senkit, a magyar határőrök viszont már megvédték Magyarországot – reagált a miniszterelnök a kezdeményezésre Salzburgban. Az ECHO TV Napi aktuális című műsorában Zupkó Gábor, az Európai Bizottság budapesti képviselet-vezetője azt mondta: az európai határőrség minden esetben csak a tagországi hatóságok irányítása alatt működhet.

Zupkó Gábor elmondta: az európai határőrség csak rendkívüli válsághelyzetben, vagy az adott tagország kérésére lépne be a határvédelembe. Hozzátette: ezen esetekben is csak a tagország törvényeinek megfelelően avatkozhatnának be.

Amikor határőrizeti tevékenységet végez valaki az adott határőrségnek beosztva, akkor az éppen hatályos törvényeket köteles alkalmazni