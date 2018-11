Zsíros Jobbik-szerződések

Egy cég éves szinten nyolcmilliót kapott kommunikációs tanácsokért

Kellően megbecsülte a neki dolgozókat a Jobbik parlamenti frakciója, ennek újabb bizonyítéka Kilián Alexandra, aki hat év alatt negyvenmillió forintért adott kommunikációs tanácsokat a képviselőcsoportnak. A volt alelnök által említett K. Ákos ügyvéd négy hónapra 4,5 millió forintos szerződést kötött a frakcióval.

Újabb nagyvonalú megbízásokra derült fény a Jobbik parlamenti képviselőcsoportjának részéről, ezúttal a Volner János volt alelnök által Snei­der Tamás pártelnök barátnőjeként említett Kilián Alexandra és a tulajdonában álló Paradox Média Kft. szerződéseit vette górcső alá a Mandiner.hu. A portál azt írta, Kilián Alexandra 2011 és 2017 között több mint 40 millió forint értékű megbízást kapott a Jobbik parlamenti frakciójától, hogy képviselőinek Facebook-oldalukat működtesse és kommunikációs tanácsokkal ellássa őket.

A portál által ismertetett szerződésekből az látszik, hogy Kilián Alexandra összesen 63 havi munkáért kapott 40 millió forintot, ami évi nyolcmillió forintot jelent. Volt, amikor a hat év alatt egy mindössze 13 napos megbízást egymillió forinttal jutalmazott a Jobbik.

Miként arról korábban lapunk is beszámolt, az egyik megbízás 2012. október 16-tól november 26-ig tartott 2,794 millió forint értékben, míg egy másik három hónapos időre 3,175 millió forintba került. A cégnyilvántartási adatokra hivatkozva a portál azt is írta, a Paradox Média Kft. már rögtön a bejegyzését követő napon egymillió forintos megbízatást kapott „szakpolitikát érintő tanácsadásra”. A céget 2011. október 17-én jegyezték be, az említett szerződés teljesítési ideje pedig 2011. október 18-i dátummal vette kezdetét.

Ismeretes: a Jobbikból kilépett Volner János saját közösségi oldalán tálalt ki a Jobbik pénzügyeiről, miután egykori pártja azzal vádolta őt, hogy korábban luxusjuttatásokat kért magának.

A politikus azt írta: „Sneider Tamás feleségének Vona Gábor jóvoltából havi egymillió forint ütötte a markát. Volt, hogy egyetlen helyen is megkeresett ennyit a párt négy különböző kifizetőhelye közül.” Volner azt is írta: „nem csak a jogászok kerestek ilyen jól, vegyük például Sneider Tamás mai napig a Jobbiknál foglalkoztatott barátnőjét, Kilián Alexandrát. Nála vajon rendben vannak a havi több mint ­egymilliós szerződések?” – tette fel a kérdést a parlamenti képviselő, aki egy másik alkalommal K. Ákos ügyvédről tett említést, aki – állítása szerint – „mostanában számlázgat” Sneider felesége helyett.

A parlament honlapján elérhető nyilvános frakciószerződések szerint Kummer Ákos ügyvéd idén szeptember elsejétől december 31-ig, azaz négy hónapra több mint 4,5 millió forint értékben írt alá szerződést a frakcióval.

Az is kiderült már, hogy a párt állításával szemben – miszerint Sneider Tamás felesége 2016-os házasságkötésük óta nem dolgozik a pártnak – a Fővárosi Törvényszék cégbírósági adatai szerint idén tavasszal Vona Gábor a párt képviselőjeként ügyvédi megbízást adott Szabó Edit Éduának és ügyvédi irodájának. A cégbírósági dokumentumok szerint ezzel a meghatalmazással nyújtották be a Jobbik májusi tisztújító kongresszusán történt változások bejegyeztetési kérelmét is a Fővárosi Törvényszéknek.