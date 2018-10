Zombira szívhatta magát a Kozma utcai börtönben meghalt rab

Tagadta bűnösségét a Kozma utcai rab halála ügyében indított perben az a három börtönőr, akiket eshetőleges szándékkal, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével vádol az ügyészség. Mint ismert: még 2016 novemberében vesztette életét egy elítélt a budapesti fegyházban, az ügyben a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának Katonai Tanácsa hoz ítéletet. A szakértők összesen 43 ütés- és rúgásnyomot találtak Csiki Sándor testén, bár a jelenleg ismert tényállás szerint a férfi nem a bántalmazás következtében hunyt el.

Az elsőrendű vádlott védője szerint már a vádirati minősítés is alapvetően jogi nonszensz. Kertész Gusztáv úgy véli, hogy a sértett testén található sérülések kis vagy közepes erejűek voltak, az orvosszakértői vélemény pedig azt támasztja alá, hogy a rab nem ennek következtében, hanem a vérnyomáscsökkentő gyógyszer túladagolása miatt hunyt el. Lapunk úgy tudja, hogy a sértettnek vérnyomásgondjai mellett szív-, máj- és tüdőproblémái voltak, de krónikus prosztatagyulladással is kezelték a halála előtt, emellett pszichés gondokkal is régóta küzdött, többször öngyilkos akart lenni.

Az első szakértői vélemény szerint a betegségére szedett gyógyszereknek semmi közük nem volt Csiki Sándor halálához, az akkor készült szakvélemény ugyanis az agykoponyát és az arcot ért ütések miatt kialakult koponyaűri sérüléseket, valamint a kemény burok alatti vérzést és a traumás agyvizenyő együttesét jelölte meg a halál okaként. A későbbi kiegészítő vizsgálat után az igazságügyi szakértők azonban módosították a halál okát. Ebben már arról írtak, hogy a vérnyomáscsökkentőnek volt olyan toxikus hatása, hogy a rabnak heveny keringési elégtelensége lett, és meghalt.

A Magyar Idők úgy tudja, hogy a férfi szervezetében a gyógyszer halálos adagjának huszonháromszorosát mutatták ki, emellett pedig a vérében nagy mennyiségű Rivotril nyugtató, valamint kábítószer is volt. A szerek valószínűleg a viselkedésére, pszichés állapotára – így magatartására – is komoly kihatással lehettek. A lapunk által megismert vádirat érdekessége, hogy az nem említi meg, hogy azután kezdték meg az intézkedést a vádlottal szemben, miután a rab két esetben is ököllel arcon ütötte az egyik (I. rendű vádlott) börtönőrt.

A tárgyaláson az ügyész ismertette a fogda kamerafelvételén látottakat, valamint a folyosói kamera képeit: a fogda folyosójának kamerafelvételén az látszik, hogy Csiki Sándor a nyitott zárkaajtón kidobja a szivacsot, a három fegyőr pedig belép a cellába, ahol az ügyészségi iratok szerint körülbelül 2 percig tartózkodtak. Ezt követően az egyik felügyelő a földön a folyosóra húzta a megbilincselt áldozatot, felállították, majd az egészségügyi körletbe kísérték. A kamera nem rögzített bántalmazást. A férfi az emeleten lévő orvosi szobában halt meg, ahová saját lábán érkezett.

Érdekes kérdés, hogy ennyi sérülést ilyen rövid idő alatt össze lehet-e szedni ezen a szűk helyen, ahogy az a vádiratban le van írva. Különös tekintettel arra, hogy amikor átkísérik lentről fölfelé a sértettet, akkor számos olyan sérülés nem látszik az arcán, ami a jegyzőkönyvekben áll. A halál oka annak a vérnyomáscsökkentő gyógyszernek a túladagolása, amit ő egyébként engedéllyel kapott.

– A szakértői véleményben az áll, hogy ebből a halálos dózis 100 nanogram/milliliter. Az ő szervezetében 2300 nanogram/milliliter volt. És ehhez jönnek még az egyéb olyan anyagok, mint a biofű, illetve egy tramadol nevű nyugtató – mondta Kertész Gusztáv, az elsőrendű vádlott ügyvédje.

Az áldozat fiának mint a sértett helyébe lépett személynek az ügyvédje, Deteky Gábor részletesen is kifejtette, hogy mennyiben befolyásolhatja az eljárást az az új szakértői vélemény, amely szerint nem a brutális bántalmazás, hanem a gyógyszer-túladagolás okozta Csiki Sándor halálát.