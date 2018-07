Zöldkommandó vadászik Miskolcon

Zöldkommandó néven új rendészeti egység alakult Miskolcon, amely tegnaptól járőrözik a városban. A borsodi megyeszékhelyen azt várják az alakulattól, hogy munkájának köszönhetően visszaszorul az illegális hulladéklerakás és még élhetőbb lesz a település.

Az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a köztisztasági szabálysértések büntetése érdekében zöldkommandó néven új rendészeti egység alakult Miskolcon a városháza, az önkormányzati rendészet, a rendőrség és a helyi hulladékgazdálkodó MiReHu Kft. együttműködésével. Az alakulat hivatalosan tegnaptól járőrözik a városban, és hajt végre szúrópróbaszerű ellenőrzéseket azokon a helyeken, ahol gyakori az illegális hulladéklerakás.

Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere a témában tartott tegnapi sajtótájékoztatón kiemelte: az önkormányzat öt-hat éve sokat dolgozik azért, hogy Miskolc minél inkább zöld várossá váljon. Ezt azzal szemléltette, hogy a városban előszeretettel támasz­kodnak a környezetbarát, megújuló energiákra, így a geotermikus fűtésre – amely több mint 35 ezer lakásban működik –, a biogázüzemre és a miskolctapolcai víztisztító üzemre.

– Közép-Euró­pában az egyik legmodernebb hulladékhasznosítást végezzük nemcsak Miskolcon, hanem 62 környező településen, és a területen újabb fejlesztések lesznek, amelyekkel tovább javul a hulladékgyűjtés és -feldolgozás szolgáltatásának minősége – hangsúlyozta az alpolgármester.

– Vannak azonban olyanok, akik eldobják, sőt lerakják a szemetet, és ez ellen fel kell lépni. Ehhez a lakosság segítségét is kérjük, és várjuk a bejelentéseket. Figyeljünk egymásra, szúrja a szemét mindenkinek a szemét

– fogalmazott ­Pfliegler Péter.

Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője arról tájékoztatott, hogy a zöldkommandó járőrei egy rendész-rendőr párosból és a hulladékkezeléssel foglalkozó cég szakemberéből állnak. A szakember hangsúlyozta, hogy a demonstratív megjelenésnek figyelemfelkeltő jellege is van, nem cél a szankcionálás, de ha intézkedniük kell, akkor minden esetben a kiszabható legnagyobb bírságot alkalmazzák. – A figyelőszolgálattal szemétszállítási szerződéseket is ellenőrizhetünk, a szemétben tudunk keresni, és az ott talált információk alapján személyeket is be tudunk azonosítani, szükség esetén pedig szankcionálhatunk – ismertette Kovács László Csaba.

A járőrök tegnap több helyszínt is felkerestek, autók szállítmányait ellenőrizték a Tatár utcában, majd a Törkölyösi temető közelében olyan területeket vizsgáltak át, ahol korábban rendszeresen raktak le illegálisan hulladékot. Később a Bábonyibérc újtelepen folytatták a munkát, ahol az egyik helyszínen nagy mennyiségű szemetet – köztük autógumikat, alkatrészeket, építési törmeléket, ruhaneműt, hűtőszekrényt, valamint különböző edényeket, PET-palackokat – találtak.