Zöld jelzést kaphat a Sargentini-jelentés

Folytatódik Magyarország lejáratása Brüsszelben

Magyarország több frontos brüsszeli harcának egyik döntő ütközete következik ma: az Európai Parlament állampolgári, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) a holland, zöldpárti Judith Sargentini nevével fémjelzett, a magyar jogállamiságról szóló jelentésről szavaz. Arra, hogy hazánkat a jelentés nyomán megbüntessék, gyakorlatilag nincs esély.

Az Európai Parlament még tavaly májusban döntött az uniós alapszerződések hetes cikke szerinti eljárás előkészítéséről hazánkkal szemben: a szociáldemokrata, zöldpárti, liberális és radikális baloldali képviselők kezdeményezésére felkérték a LIBE-t egy átfogó vizsgálat lefolytatására, illetve egy Magyarországról szóló állásfoglalás elkészítésére.

A jelentéstevői szereppel kevésbé meglepő módon a zöldpárti frakció egyik politikusát, a holland Judith Sargentinit bízták meg. A képviselő politikai nézeteit tekintve a magyar kormánypártok szöges ellentéte: a nyitott határok és a minél liberálisabb menekültpolitika elkötelezett híve, nyíltan kiáll az LMBT (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) társadalom egyenlő jogai mellett, és már 2012-ben diktátorként emlegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

A nem kormányzati szervezetekkel szintén közeli kapcsolatot ápol: Twitter-mikro­blogján korábban maga mesélt arról, hogy mintegy tíz évet dolgozott együtt Soros György Nyílt Társadalom Alapítványával, illetve a szintén a spekuláns érdekeltségébe tartozó Publish What You Pay nemzetközi csoporttal.

Sargentini politikai hitvallása az elméletileg független jelentés tervezetében is visszaköszönt, ugyanis meglehetősen egyoldalú módon csupa kormányellenes médiumot és civil szervezetet jelölt meg forrásként.

A Fidesz–KDNP néppárti politikusai az egyhangú forrásmegjelölés mellett a dokumentum tartalmát is kritikával illették, mondván, hogy az egyértelműen nemzeti hatáskörbe tartozó politikai területeket (magyar nyugdíjrendszer, nők száma a politikai életben) is bírál. A jelentéstevő Sargentini ezzel szemben egy múlt decemberi meghallgatáson azt hangoztatta: az Európai Unió a hetes cikk alapján az adott tagállam autonóm jogkörébe tartozó kérdésekbe is beleszólhat.

Bármi is legyen a mai LIBE-szavazás kimenetele, az uniós atombombaként emlegetett cikk aktiválásához egy politikailag motivált állásfoglalásnál sokkal több kell. A Sargentini-jelentés szeptemberben ugyanis a parlament teljes testülete elé kerül, ahol a zöld jelzéshez a jelen lévő képviselők szavazatainak kétharmada és az összes képviselő szavazatának abszolút többsége szükséges.

„Siker” esetén ezután az Általános Ügyek Tanácsa kapja kézhez a dokumentumot, majd ha ők is elfogadják, az EP újra szavaz – már az uniós külügyminiszterek véleményének ismeretében. Csak ekkor jöhet képbe az EU csúcsszerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács: itt a lehető legszigorúbbak az eljárásjogi feltételek, ugyanis a szégyenpadra került állam megbüntetésére valamennyi tagállami vezetőnek rá kell bólintania. A jelenlegi európai politikai viszonyokat, illetve a visegrádi államok erőpozícióját elnézve erre gyakorlatilag nincs esély.

A migrációs patthelyzet szintén a magyar álláspontot segítheti, hiszen Brüsszel hamarosan búcsút mondhat a kötelező betelepítési kvóták tervének, amely bár kimondatlanul, de a büntető jellegű Sargentini-jelentésnek is a kiindulópontját képezte.

Nemrég éppen Günther Oettinger, Németország uniós biztosa mondta azt egy lapinterjúban: amennyiben a menekültügyben sikerül egyenértékű, de nem feltétlenül egyforma intézkedésekről megállapodni, a kvótát le kell venni az uniós napirendről.

Szájer József fideszes euró­pai parlamenti képviselő, az Euró­pai Néppárt egyik alelnöke tegnap a Kossuth rádió egyik műsorában szintén ezt hangoztatta, szerinte az unióban egyre gyarapszik azoknak az államoknak a száma, amelyek Magyarország mellett vannak a bevándorlás kérdésében.

A politikusnak a Sargentini-jelentésről is megvan a véleménye. – Brüsszel immár nyolc éve támadja rágalmakkal Magyarországot, a vádak elhangzása után pedig alkalmat sem adnak a védekezésre – mondta, példaként említve a LIBE múlt szerdai ülését, ahol a magyarpárti érvek ismertetésére gyakorlatilag pár perc jutott.