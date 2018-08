Závecz: Tovább nőtt a Fidesz népszerűsége

Tovább nőtt a a Fidesz támogatottsága, tartja magát az MSZP, a DK, valamint az LMP is – derül ki a ZRI Závecz Research legfrissebb felméréséből.

Az elmúlt hónapokban – a választások óta folyamatosan – 33 százaléknyian támogatták a Fideszt, most 35 százalék sorakozik fel mögéjük. A Jobbik visszaesése megállt: akárcsak júliusban, most is tízszázalékos a Snei­der Tamás vezette párt. A szocialisták is tartják szavazótáboruk méretét, augusztusban is hat százalékon állnak. A Demokratikus Koalíció a múltkor öt, most négy százalékot ért el. Az LMP-nek változatlan a támogatottsága, a választókorúak három százalékára számíthat. Ugyanekkora a Kétfarkú Kutya párt tábora is, a Momentum kettő, a Párbeszéd egyszázalékos. A pártot nem választók aránya pedig 35 százalék a kutatás szerint.

Érdekesség, hogy a kormánypárt beágyazottsága viszonylag egyenletes, nincsen olyan réteg, ahol harminc százalék alatti támogatottsága lenne a Fidesznek. A Jobbik sok támogatót vesztett a fiatalok és a diplomások köréből, így mostanra minden társadalmi csoportban átlag körüli a támogatottsága. A szocialisták és a Gyurcsány Ferenc vezette DK szavazói karaktere több hasonlóságot is mutat, a harminc év alattiak körében a két pártnak kevesebb támogatója van.

Az MSZP, a DK és az LMP Budapesten jóval népszerűbb, mint a vidéki nagyvárosokban és a falvakban. A parlamentbe be nem jutott pártoknak – mint a Momentumnak és a Kétfarkú Kutya pártnak –, valamint a Párbeszédnek szintén alacsonyabb a vidéki támogatottságuk.