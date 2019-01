Zárt ajtók mögött értékel Orbán Viktor

Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP

Februárban újra összevont frakcióülést tartanak a kormánypártok, ezúttal azonban nem Visegrádon lesz a rendezvény. A parlament tavaszi ülését, és az immár 21. miniszterelnöki évértékelőt néhány nappal megelőző tanácskozáson a májusi európai parlamenti választás kampányáról, az aktuális törvényalkotási programról is szó lesz. Legutóbb szeptemberben tartott közös, összevont kihelyezett frakcióülést a Fidesz és a KDNP.

Orbán Viktor miniszterelnök zárt ajtók mögött tartott értékelése mellett a májusi európai parlamenti választás kampánya, illetve az Országgyűlés tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási program, benne kiemelten a 2020-as költségvetés is szerepelni fog a Fidesz–KDNP februári összevont kihelyezett frakcióülésén – értesült a Magyar Idők. Azt is megtudtuk, hogy a februárban induló parlamenti ülésszakot megelőző, két-három napos kihelyezett frakcióülés a korábbiaktól eltérően most nem Visegrádon lesz.

Az EP-választás hivatalos kampánya április elején kezdődik, de a pártok tulajdonképpen már tavaly ősz óta kampányüzemmódban működnek. Amint azt lapunk megírta: a napokban postázzák a Fidesz támogatóinak azt a levelet, amelyben a májusi európai választás tétjére, a bevándorláspárti brüsszeli és hazai ellenzéki erők jelentette veszélyre hívja fel a figyelmet, a csatolt csekken pedig a címzett hozzájárulhat a Fidesz erőfeszítéseihez.

Ami a tavaszi törvényalkotási programot illeti, a parlament honlapján elérhető tervezet szerint már benyújtották az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. Ezenkívül többek közt szerepel a törvényalkotási programban az egyes rendészeti és migrációs törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosítása, a közigazgatási bíróságok felállításához kapcsolódó törvényi előírások módosítása, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásához szükséges döntések. A képviselők a szakképzési rendszer versenyképességének növeléséhez szükséges változtatásokról is tárgyalni fognak.

A kihelyezett frakcióülések hagyománya egészen 2010-ig nyúlik vissza, amikor Tapolcán tartott először ilyen ülést a Fidesz–KDNP. Legutóbb, az őszi parlamenti ülésszakot megelőzően szeptember 12-i kezdettel, Velencén tartott többnapos tanácskozást a Fidesz- és a KDNP-frakció. A februári kihelyezett, összevont kormánypárti frakcióülést a miniszterelnöki évértékelő követi, immár 21. alkalommal.

Orbán Viktor 1999-ben honosította meg Magyarországon a miniszterelnöki évértékelő intézményét a Vigadóban tartott beszédével. A helyszín és az időpont még nem dőlt el véglegesen, de az elmúlt években a Várkert Bazár volt a mind bel-, mind külpolitikailag számontartott esemény helyszíne. Legutóbb tavaly, február 18-án tartotta meg szokásos évértékelő beszédét a kormányfő.