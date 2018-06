Zajlik a vizsgálat a katasztrófavédelem szerverét ért támadás miatt

A jövő évi költségvetési javaslat biztonsági fejezeteiről és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerverét ért informatikai támadásról is tájékozódott keddi, részben zárt ülésén az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága.

Mirkóczki Ádám, a testület jobbikos elnöke a tanácskozás után újságíróknak elmondta: az OKF-nél indult vizsgálat még zajlik, de annyi tudható, hogy szenzitív adat nem került ki.

Vargha Tamás, a bizottság fideszes alelnöke közölte, hogy az ülésen a jövő évi költségvetésről is tárgyaltak. A kormánypárti politikus kiemelte, a „biztonságos Magyarország” költségvetésében a biztonság két fő pillérét jelentő – honvédelmi és terrorellenes – kiadások is jelentősen emelkednek.

Kifejtette, hogy a honvédelmi kiadások 86 milliárd forinttal emelkednek, s a tervek szerint ezek a kiadások 2024-re elérik a GDP 2 százalékát. Ugyanakkor megjegyezte, nemcsak a 2 százalék elérése fontos, hanem arra is figyelnek, hogy ez valódi képességnövekedést is jelentsen a honvédségnél.

A magyar útlevelek csalással történő megszerzésével kapcsolatban Mirkóczki Ádám közölte: jelen állás szerint Magyarország nem kerül ki abból a programból, amelynek keretében a magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba.

Az LMP-s Szél Bernadett azt kifogásolta: az ülésen nem volt szó arról, hogy az egyre terhelőbb információkkal összefüggésbe hozható Kaspersky Lab cég vírusirtója van a parlamenti képviselők laptopján. Ezért kezdeményezte, hogy ezt az ügyet a következő ülésen tűzzék napirendre. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több ország elutasítja a Kaspersky cég termékeit.

Ebbe a sorba Magyarországnak is be kellene állnia, s a parlamenti képviselők laptopjáról is mielőbb el kellene távolítani a Kaspersky vírusirtó programját – vélekedett az ellenzéki politikus.