Vona szerint is vállalhatatlan a náci karlendítés

A Jobbik korábbi elnöke is elmondta véleményét a párt legújabb nácibotrányáról. Vona Gábor szerint a Sneider Tamás feleségének náci karlendítését bemutató felvétel vállalhatatlan.

„Az ilyen videóról mindenkinek ugyanaz a véleménye, nem vállalható, és ezt szerintem az is úgy gondolja, aki tette„ – mondta a hvg.hu-nak Vona, aki hozzátette: „szerintem nyilvánosan kellene elnézést kérni, de nem tisztem és feladatom már a Jobbik ügyeiben nyilatkozni, aminek jelen esetben nagyon örülök.”

Náci bohócok Ez a hallgatás élesebben hasítja ketté a magyar közgondolkodásra ereszkedő sűrű sötétséget, mint az eddigi ordítozás – írta az eset kapcsán vezércikkében Gajdics Ottó.

Mint arról a Magyar Idők beszámolt, a három évvel ezelőtti esküvőjükön többször is náci karlendítéssel pózolt a kamera előtt a Jobbik jelenlegi elnökének felesége.

A Hír TV birtokába jutott felvételek szerint Sneider Tamásék lakodalmán rasszista és homofób viccelődések is elhangzottak. Az eseményen többen jelen voltak a párt vezető személyiségei, köztük egyébiránt Vona Gábor is. Sneider Tamás neje, Szabó Edit Édua, a Jobbiknak dolgozó jogász többször is a náci karlendítéssel pózolt a fotósoknak. Az első után jelezte a jelenlevőknek, hogy nem bánta meg a mozdulatot, és férje nyakában ülve még kétszer megismételte azt.

Sneider Tamás – akinek esküvői ültetési kártyáján a keresztneve helyett a még szkinhedként kapott beceneve, „Roy”, volt olvasható – nemes egyszerűséggel bohóckodásnak nevezte felesége náci karlendítését. Mivel mindez szerinte egy „vicc”, így pártelnöki posztjáról sem mond le.

A hazai zsidó szervezetek vezetői, például Köves Slomó (EMIH) és Heisler András (Mazsihisz) is elítélte Sneider feleségének karlendítését, és elhatárolódásra szólították fel a civileket és a pártokat. Ezt ugyanakkor a parlamenti pártok közül csak a Fidesz és a KDNP tette meg egyértelműen. A balliberális ellenzék, beleértve a Jobbikot, nem tette meg ezt, előbbiek a jelek és a nyilatkozatok alapján mindent elnéznek új szövetségesüknek. Ráadásul számos bizonyíték tanúskodik arról, hogy az egykori szkinhedvezér továbbra is szélsőjobboldali, rasszista nézeteket vall, a Jobbikot pedig tovább kísérti szélsőséges múltja.