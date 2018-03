Vona ismerőse aktív szélsőséges

Földi László szerint kockázatos a török férfival fenntartott kapcsolat

Kockázatosnak tartja Vona Gábor Szürke Farkasokhoz és Musa Serdar Celebihez fűződő kapcsolatát a polgári hírszerzés volt műveleti igazgatója. Az Origó eközben újabb összeállítást közölt a török férfiról. Abból kiderül, hogy Celebit bizonyítottság és nem bűncselekmény hiányában mentették fel több mint harminc éve Olaszországban. A botránnyal kapcsolatban a Jobbik és az ellenzéki pártok többsége sem reagált.

Bizonyítottság és nem bűncselekmény hiányában mentették fel több mint harminc éve a II. János Pál pápa elleni merénylettel kapcsolatba hozható Musa Serdar Celebit, Vona Gábor jó ismerősét. Az Origó híradása szerint – amelyet a korabeli sajtóhírek mellett titkos­szolgálati jelentésekre és a szélsőséges Szürke Farkasokról szóló kutatásokra alapozott – a török férfi az egyik központi szereplője volt az 1981-es vatikáni támadásnak. Celebit a pápára támadó Mehmet Ali Agca elítélése után állították bíróság elé Olaszországban. Azzal vádolták, hogy részt vett az akció koordinálásában.

A nyomozati anyag szerint kétszer is találkozott Agcával: először 1980 decemberében Milánóban, másodszor 1981 márciusában Zürichben. Az ellene felhozott vádpontok között szerepelt az is, hogy ő kezelte azt a hárommillió német márkát, amit a bolgár titkos­szolgálat fizetett ki a merényletért cserébe – idézte fel a portál. Celebi neve már a pápa elleni merénylet perében is előkerült.

Az egyik tanú megnevezte, mint aki közreműködött a terrortámadáshoz használt pisztoly továbbításában. Egy azóta nyilvánosságra került 1983-as CIA-jelentés is megerősíti, hogy Celebi 1,5 millió dollárt kínált Agcának a pápa megöléséért. Az Origó hangsúlyozta: Celebi több szélsőséges, a törökök és az iszlám szupremáciáját hirdető szervezetnek is tagja, egyes feltételezések szerint vezetője volt.

Németországban a mai napig aktív szerepet vállal az általa alapított szervezetek vezetésében. A német tartományi belügyminisztériumok, valamint a német szövetségi hírszerzés dokumentumai szerint ezek „nemzetbiztonsági kockázatot jelentő tevékenységet” folytatnak, a „török nacionalista MHP és a Szürke Farkasok fiókszervezetei”. Feltehetően a németországi mecsetben aktív szunnita imámok fizetését az egyesületein keresztül finanszírozza a török állam.

A polgári hírszerzés egykori műveleti igazgatója szerint Vona Gábornak a Szürke Farkasokhoz és Celebihez fűződő kapcsolata meglehetősen kockázatos. – Kérdés, hogy a Jobbik elnöke tudta-e, kivel áll szóba, milyen szervezetek rendezvényein vesz részt? – vetette fel Földi László, ám szerinte ebben az esetben nincs jó válasz. Egy országgyűlési képviselő esetében az is elfogadhatatlan, ha nem tudta és nem is érdekelte, az meg főleg, ha tudta, csak éppen figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a Szürke Farkasok egy szélsőséges szervezet – derült ki a volt hírszerző szavaiból.

Az ezredes szerint a magyar politikusok – például az egyesült államokbeli társaikhoz képest – általában hajlamosabbak fűvel-fával kapcsolatba lépni, és rossz néven veszik, ha a szakszolgálatok azt javasolják, hogy X.-et vagy Y.-t nagyon gyorsan le kell építeni, s ezt megpróbálhatják kihasználni akár a terroristák vagy a szervezett bűnözői körök is.

– A törökök sem érdek nélkül keresik az utat a parlamenti pártokhoz – válaszolta Földi László arra a felvetésre, hogy Vona a török–magyar barátság egyik hazai pártolója. – Törökország évszázadok óta offenzív külpolitikát folytat, és mindent a hatalmi érdekeinek rendel alá. Ami pedig a Szürke Farkasokat és utód-, illetve fiókszervezeteit illeti: bármit is tesznek vagy mondanak, nem lehet elfelejteni nekik az erőszakos akcióikat; azt, hogy a céljaikért a politikai gyilkosságoktól sem rettennek vissza – figyelmeztetett a volt titkosszolgálati vezető.

Egy ideje kétségtelenül békésebb arcukat mutatják, s igyekeznek elhitetni a világgal: megváltoztak. Ehhez pedig kapóra jön nekik, ha egy uniós tagállam parlamenti pártjának elnöke velük mutatkozik, de Vona Gábor információforrásnak sem utolsó.

Molnár Zsolt, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának MSZP-s elnöke kedden döbbenetesnek nevezte az Origó által közölteket. A szocialista politikus érdeklődésünkre úgy fogalmazott: amennyiben igaznak bizonyulnak a portálon megjelent állítások, akkor a bizottságnak mindenképpen foglalkoznia kell a kérdéssel, illetve azzal, hogy lehetnek-e nemzetbiztonsági vonatkozásai a pártelnök és Celebi kapcsolatának.

A botránnyal kapcsolatban az ellenzék kommunikációja gyakorlatilag lefagyott, s az általunk megkeresett politikusok hallgatásba burkolóztak, illetve elérhetetlennek bizonyultak. Érdeklődésünkre Vadai Ágnes, a DK politikusa és Szél Bernadett, az LMP kormányfő-jelöltje nem reagált, s így tett a Jobbik is, amelynek frakcióvezetője, Volner János egy tegnapi sajtótájékoztatón elmenekült a sajtó munkatársai elől. Így jártunk Vona pártjának több más képviselőjével és a Jobbik sajtóosztályával is, ahonnan ugyancsak nem kaptuk választ kérdéseinkre.