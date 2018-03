Vona Gábor felsorakozott Mirkóczki Ádám mellé

– Amikor a Jobbiknak a radikális időszaka volt, akkor nyilvánvalóan ez sugárzódott belőlem is, és lehet, hogy én is ennek a szerepnek feleltem meg – mondta Vona Gábor a Hír TV Privátszféra műsorának előzetes kiadásában.

A csütörtökön adásba kerülő beszélgetés során a Jobbik elnöke tulajdonképpen ráerősített Mirkóczki Ádám ominózus, ma már a Jobbik őszödi beszédeként is emlegetett nyilatkozatára, amelyben közölte, „nem azok voltak, akiknek láttatták magukat. (…) Az a retorika, ami 2010 előtt ment, az volt a nem igaz.” A párt szóvivője a Zugló TV-nek adott interjújában gyakorlatilag azt állította, hogy a legalapvetőbb dologról, a saját politikai hitvallásukról, identitásukról hazudtak éveken át.

Mirkóczki azt is elárulta: – Vona Gábor már 2012 körül nyíltan beszélt a pártban arról, hogy mi az utunk, és hogy aki náci romantikára vágyik, az csináljon magának másik pártot. Ezen mind végigmentünk, de voltak, nem kevesen, akik nem tartottak velünk. A nagy részük magától kilépett – jelentette ki a szóvivő.

Úgy tűnhet, a Jobbik vezetői elérték céljukat, legalábbis erről tanúskodik Gyurcsány Ferenc keddi, fővárosi fórumán tett kijelentése.

– Jó szándékkal, várakozással tekintek arra, ami a Jobbikban van, inkább drukkolok is nekik, hogy fejezzék be sikeresen, amit elkezdtek, de továbbra is attól tartok, a párt bármilyen fordulatra képes – fogalmazott a DK elnöke a Jobbik néppártosodásáról.

Gyurcsány a párt VII. kerületi fórumán tartott előadásában azt is mondta Vona Gábor pártjáról, nem vitatja a Jobbik egy részének szándékát, hogy egy mérsékelt, jobbközép párttá formálják a pártot, ezzel a sok tekintetben rettenetes múlttal együtt, de nem tudja elfelejteni, hogy ők voltak azok, akik a cigányság kémiai kasztrálását felvetették.

– Van az a pillanat, amikor el kell számolnunk az emberségünkkel. Elhiszem, hogy ma már nem ezt gondolják, de ha egy párt két-három év alatt ekkora utat tesz meg, akkor mekkorát tehet meg a következő két-három évben? – jelentette ki a DK elnöke.

Novák Előd, a Jobbik alelnöki posztjáról 2016-ban eltávolított tagja közösségi oldalán úgy kommentálta az elhangzottakat, hogy Gyurcsány Ferenc úgy beszélt a Jobbik néppártosodásáról, mint aki már nem fél attól, hogy elszámoltatják őt.